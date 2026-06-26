Курс валют на 26 июня: доллар и евро снова подорожали

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,9229 грн/долл., вернувшись к ослаблению гривны - за день на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 26 июня на уровне 50,9201 грн/евро, ослабив гривну за день на 4 копейки, после заметного укрепления национальной валюты ранее на этой неделе.

Согласно данным на профильных сайтах на утро пятницы:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,69 грн при покупке и 45,16 грн при продаже, евро - 50,80 грн и 51,42 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,85 грн при покупке и 44,95 грн при продаже, евро - по 51,30 грн и 51,50 грн соответственно.

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