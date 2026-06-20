Пожар уничтожил курорт в Доминикане, погиб турист и эвакуированы еще почти 1700

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Масштабный пожар уничтожил курорт в Доминиканской Республике и вынудил эвакуировать почти 1700 туристов. В результате пожара погиб итальянский турист, а нескольким другим туристам потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

"В пятницу крупный пожар почти полностью уничтожил роскошный курорт в Доминиканской Республике, что вынудило эвакуировать почти 1700 туристов", - пишет издание.

Отмечается, что в результате пожара погиб итальянский турист, а нескольким другим туристам потребовалась медицинская помощь.

Курортный отель Viva Dominicus Beach by Wyndham расположен в Баяибе, популярном месте для американских и международных туристов на юго-восточном побережье Доминиканской Республики.

Около 1690 туристов пришлось эвакуировать из курорта в другие отели и соседние жилые комплексы. Причину пожара расследуют, и Центр чрезвычайных ситуаций страны заявил, что, вероятно, "огонь быстро распространялся" из-за ветра и того, что часть крыши курорта была сделана из соломы.

Другой соседний курорт Viva Wyndham, Dominicus Palace, не пострадал от пожара и работал в обычном режиме.

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