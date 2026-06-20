Пожар уничтожил курорт в Доминикане, погиб турист и эвакуированы еще почти 1700
Киев • УНН
Пожар почти полностью уничтожил роскошный курорт Viva Dominicus Beach by Wyndham в Доминиканской Республике. В результате инцидента погиб итальянский турист, эвакуированы около 1690 человек.
Масштабный пожар уничтожил курорт в Доминиканской Республике и вынудил эвакуировать почти 1700 туристов. В результате пожара погиб итальянский турист, а нескольким другим туристам потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.
Детали
"В пятницу крупный пожар почти полностью уничтожил роскошный курорт в Доминиканской Республике, что вынудило эвакуировать почти 1700 туристов", - пишет издание.
Отмечается, что в результате пожара погиб итальянский турист, а нескольким другим туристам потребовалась медицинская помощь.
Курортный отель Viva Dominicus Beach by Wyndham расположен в Баяибе, популярном месте для американских и международных туристов на юго-восточном побережье Доминиканской Республики.
Около 1690 туристов пришлось эвакуировать из курорта в другие отели и соседние жилые комплексы. Причину пожара расследуют, и Центр чрезвычайных ситуаций страны заявил, что, вероятно, "огонь быстро распространялся" из-за ветра и того, что часть крыши курорта была сделана из соломы.
Другой соседний курорт Viva Wyndham, Dominicus Palace, не пострадал от пожара и работал в обычном режиме.
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