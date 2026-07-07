Как получить землю от государства в Украине во время войны

В Украине право бесплатно получить земельный участок из государственной или коммунальной собственности формально сохраняется за каждым гражданином страны. Земельный кодекс определяет, кто и в каких пределах может претендовать на участок. Однако на время войны действует специальный запрет на большинство новых бесплатных передач земли в частную собственность. Поэтому перед началом процедуры необходимо проверить несколько важных нюансов, среди которых наличие свободного участка и возможность законно оформить его в частную собственность именно сейчас.

Как это сделать, узнал УНН.

Кто может получить землю от государства в 2026 году

Право на бесплатную передачу земельного участка в собственность имеют граждане Украины. Иностранцы, лица без гражданства и юридические лица не имеют общего права бесплатно приватизировать землю по нормам, установленным для граждан.

Речь идет о земле государственной или коммунальной собственности. После земельной децентрализации значительная часть таких участков находится в распоряжении территориальных общин. Поэтому обращаться нужно в конкретный орган: местный совет, территориальный орган Госгеокадастра или местную государственную администрацию в случаях, определенных законом.

Бесплатно получить участок можно один раз по каждому виду целевого назначения. Если гражданин уже использовал право на землю для ведения личного крестьянского хозяйства, повторно получить участок именно для этой цели он не может. Иное целевое назначение — отдельное право, если оно ранее не было использовано.

Отдельные случаи составляют оформление земли, которой человек уже пользуется, в частности под жилым домом, хозяйственными постройками или сооружениями, находящимися в его собственности.

Какие земельные участки можно получить бесплатно

Земельный кодекс определяет предельные размеры участков, которые могут передаваться гражданам бесплатно:

для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2 гектаров;

для садоводства — не более 0,12 гектара;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуального гаража — не более 0,01 гектара.

Для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений размер участка зависит от типа населенного пункта: в селах он составляет не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара.

Для ведения фермерского хозяйства площадь земельного участка определяется размером земельной доли, то есть пая, установленного для членов сельскохозяйственных предприятий на территории соответствующего совета. Если таких предприятий нет, для расчета берут средний размер пая по району.

В то же время стоит помнить, что не каждый участок в настоящее время можно приватизировать.

Не передаются в частную собственность земли общего пользования населенных пунктов, земли под объектами транспорта, земли обороны, отдельные земли природно-заповедного, историко-культурного, лесного и водного фондов, а также участки, используемые для деятельности органов власти или находящиеся в постоянном пользовании государственных или коммунальных учреждений образования.

Как подать заявку на получение земельного участка в Украине

Заявление подается в орган, который имеет полномочия передать соответствующий участок в собственность. В нем указываются целевое назначение земельного участка и его ориентировочный размер. К заявлению прилагаются графические материалы с желаемым местом расположения. Если речь идет об изъятии земли, находящейся в пользовании другого лица, требуется согласие землепользователя.

Для земли под фермерское хозяйство необходимо приложить документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или аграрное образование. Требовать другие документы, не предусмотренные Земельным кодексом, орган власти не имеет права.

Орган власти должен рассмотреть заявление в месячный срок и предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу участка или мотивированный отказ. Законное основание для отказа на этом этапе — несоответствие места расположения требованиям законов, градостроительной документации, схемам землеустройства и утвержденным проектам землеустройства.

После разрешения гражданин заказывает проект землеустройства у сертифицированного исполнителя землеустроительных работ. Далее проект подается на утверждение, участок регистрируется в Государственном земельном кадастре, ему присваивается кадастровый номер, а право собственности регистрируется в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Можно ли получить землю во время военного положения

По состоянию на июль 2026 года в Украине действует военное положение. На этот период Земельный кодекс устанавливает специальный запрет: бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству для такой передачи и разработка соответствующей документации запрещены.

Новые заявки на землю для личного крестьянского хозяйства, садоводства, дачного строительства или гаража фактически заблокированы, если случай не подпадает под исключения.

Однако запрет не распространяется на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность собственникам расположенных на них зданий или сооружений. Также исключение касается собственников недвижимости, уничтоженной вследствие обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины, если право собственности на такое имущество прекращено в Государственном реестре вещных прав в связи с его уничтожением. Еще одно исключение — передача гражданам Украины земельных участков, которые были предоставлены им в пользование до вступления в силу Земельного кодекса Украины.

Этапы оформления земельного участка в собственность

Первый этап — проверить правовой статус участка: форму собственности, целевое назначение, наличие кадастрового номера, ограничения в использовании, действующие права других лиц и возможность передачи в частную собственность.

Второй этап — определить орган, в который подавать заявление. Если земля коммунальная, обычно это местный совет. Если государственная сельскохозяйственного назначения — органы в сфере земельных ресурсов. Для других государственных земель полномочия могут иметь районные или областные государственные администрации, а в Киеве — городская государственная администрация.

Третий этап — подготовить заявление и приложения: графические материалы, при необходимости согласие землепользователя, документы об аграрном опыте или образовании для фермерского хозяйства, а также документы на недвижимость, если оформляется земля под зданием.

Четвертый этап — получить разрешение или мотивированный отказ. Если разрешение предоставлено, заказывается проект землеустройства. Если участок уже находится в пользовании гражданина и необходимо установить или восстановить его границы, может потребоваться техническая документация по землеустройству.

Пятый этап — регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре. Участок считается сформированным после присвоения кадастрового номера. Без него право собственности нормально оформить не удастся.

Шестой этап — утверждение документации и решения о передаче участка в собственность. После этого необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав. Именно с момента государственной регистрации возникает право собственности на земельный участок.

Почему и кому могут отказать в предоставлении земельного участка

Самая распространенная причина — несоответствие места расположения участка требованиям законодательства или градостроительной документации. Например, заявитель просит землю там, где предусмотрена дорога, парк, объект инфраструктуры, природоохранная зона или иное использование, несовместимое с приватизацией.

Вторая причина — участок относится к землям, которые не могут передаваться в частную собственность: земли обороны, часть земель водного или лесного фонда, земли общего пользования, территории под объектами транспорта или участки, закрепленные за государственными или коммунальными учреждениями.

Третья причина — гражданин уже использовал право бесплатной приватизации по соответствующему целевому назначению. Закон позволяет получить землю бесплатно один раз по каждому виду использования, а не безлимитно, как иногда намекают оптимистичные советчики.

Четвертая причина — земля находится в собственности или пользовании другого лица, а его право не прекращено в установленном порядке. Передать такой участок другому гражданину без прекращения предыдущего права нельзя.

Пятая причина — ограничения военного положения. Если случай не относится к исключениям, орган власти не может предоставить разрешение на разработку документации и бесплатно передать землю в частную собственность.

В случае отказа или если заявление не рассмотрели, гражданин может обратиться в суд. Но стоит понимать, что судебный спор не отменяет общего запрета, установленного на время военного положения.

Напомним

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