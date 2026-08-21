В "єОселя" планируют снижать ставку по ипотеке в зависимости от количества детей - Корецкий
Киев • УНН
Условия «єОселя» планируют изменить: процентная ставка будет снижаться за каждого ребёнка в семье.
Условия государственной программы доступной ипотеки "єОселя" планируют изменить для семей с детьми. По словам Премьер-министра Сергея Корецкого, процентная ставка по кредиту будет снижаться в зависимости от количества детей в семье. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, передает УНН.
Детали
По словам Премьер-министра, вопрос падения рождаемости является одним из направлений, на котором сосредоточено внимание.
"Рождаемость упала — это также факт, фокус на этом есть. Более того скажу — он более широкий, потому что есть несколько видов программ", — заявил Премьер-министр.
Среди таких программ чиновник назвал "єОселю". По его словам, в ближайшее время условия программы планируют изменить в зависимости от количества детей в семье.
"Например, в "єОселя" сейчас будут, в ближайшее время, снижены проценты за ребенка, потом за следующего ребенка — то есть еще меньше. Стимулирующие экономические факторы также на это влияют — безусловно", — заявил Премьер-министр Сергей Корецкий.
Напомним
Обновленная программа "єОселя" расширяет перечень получателей кредитов под 3% за счет ветеранов и семей погибших защитников. Также изменяются нормы площади жилья и упрощается проверка доходов.