Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах

Несмотря на войну, украинский рынок недвижимости продолжает восстанавливаться. В одних городах квартиры за последний год существенно подорожали из-за высокого спроса и дефицита предложения, тогда как в других цены остаются на минимальном уровне из-за близости к фронту. УНН собрал актуальные данные о стоимости жилья в разных регионах Украины и выяснил, где сегодня дороже и дешевле всего покупать квартиру.

Киев удерживает первое место по стоимости жилья

Столица традиционно остается самым дорогим городом Украины для покупки недвижимости. По данным аналитики рынка, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке превышает 90 тысяч долларов, а средняя цена квадратного метра приближается к 2 тысячам долларов. Самым дорогим районом остается Печерский, тогда как наиболее доступным - Деснянский.

Высокие цены объясняются концентрацией рабочих мест, бизнеса, государственных учреждений и стабильным спросом даже в условиях войны.

Запад Украины продолжает дорожать

Больше всего за последние два года прибавили в стоимости квартиры на западе страны.

Ужгород остается одним из самых дорогих региональных центров. Из-за релокации бизнеса, значительного внутреннего спроса и близости к границам ЕС цены здесь фактически приблизились к киевским.

Дорогим жилье является также во Львове, где стабильно высокий спрос поддерживают как местные жители, так и переселенцы и инвесторы. Стоимость квадратного метра в новостройках уже давно превысила психологическую отметку в тысячу долларов.

В группу городов с самой дорогой недвижимостью также входят Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь и Винница, где цены постепенно продолжают расти.

Одесса и Днепр остаются среди самых дорогих

Несмотря на постоянные российские обстрелы, Одесса сохраняет высокие позиции по ценам на жилье. Причиной является ограниченное предложение качественной недвижимости и статус одного из крупнейших экономических центров страны.

Высокую стоимость квартир демонстрирует и Днепр, который остается важным промышленным и логистическим центром Украины.

Самое дешевое жилье - в прифронтовых регионах

Самые низкие цены фиксируются в городах, которые регулярно страдают от российских атак или находятся вблизи линии фронта.

Самое доступное жилье сейчас можно приобрести в Запорожье, Харькове, Сумах, Херсоне и Николаеве.

В некоторых городах средняя стоимость однокомнатной квартиры остается в несколько раз ниже, чем в столице. Например, в Запорожской области средняя цена однокомнатной квартиры составляет около 16 тысяч долларов, что является самым низким показателем среди регионов Украины.

Основной причиной остаются риски безопасности, которые существенно влияют на спрос.

Где квартиры самые дорогие

Ориентировочный рейтинг городов по стоимости жилья по состоянию на июнь 2026 года выглядит так:

Киев;

Ужгород;

Львов;

Одесса;

Днепр;

Ивано-Франковск;

Черновцы;

Винница;

Тернополь;

Луцк.

Где жилье самое доступное

Самые низкие цены сегодня наблюдаются в:

Запорожье;

Харькове;

Сумах;

Херсоне;

Николаеве;

Краматорске;

Кропивницком;

Полтаве;

Чернигове;

Житомире.

Почему цены так сильно отличаются

Риелторы отмечают, что главным фактором остается ситуация с безопасностью. Именно поэтому западные области демонстрируют наибольший рост стоимости жилья, тогда как прифронтовые регионы остаются самыми доступными.

На ценообразование также влияют уровень внутренней миграции, релокация предприятий, количество новостроек, доступность ипотеки, покупательная способность населения.

Рынок продолжает восстанавливаться

Аналитики отмечают, что спрос на жилье в 2026 году постепенно растет. Особенно это касается западных и центральных областей, где активнее работает государственная программа "єОселя", а застройщики возобновляют реализацию новых проектов. В то же время в прифронтовых регионах рынок остается слабым из-за рисков безопасности и ограниченного спроса.

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