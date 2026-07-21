Кто финансирует кампании против государства? Глава Национальной ассоциации лоббистов указал на теневое финансирование влияния на органы власти и призвал к прозрачности

Сегодня в Украине практически каждый, кто влияет на законотворческие процессы, так или иначе касается вопросов национальной безопасности и конституционного строя — осознает он это или нет. Поэтому любая деятельность, связанная с лоббированием или продвижением законодательных инициатив, которые меняют структуру и порядок работы органов государственной власти, должна быть четко определена и прозрачно задекларирована. Такое мнение в комментарии УНН высказал глава Национальной ассоциации лоббистов Украины, адвокат Алексей Шевчук.

Он подчеркнул, что речь идет не только об обычном бизнес-лоббизме, но и о кампаниях по изменению Конституции, перестройке системы подчинения высших должностных лиц, реорганизации отдельных государственных учреждений.

Все субъекты, которые последовательно продвигают подобные изменения — через законопроекты, информационные кампании, акции, адвокационные туры — должны находиться в поле публичного реестра прозрачности, с открытыми данными об источниках финансирования и конечных бенефициарах – считает Шевчук.

Лоббисты и адвокационные организации должны быть обязаны не только регистрировать свою деятельность, но и обнародовать информацию о связях с народными депутатами, объеме и происхождении финансирования, тематическом профиле кампаний и оценке их влияния на публичную политику.

Предотвращение кулуарного влияния на кадровые решения

Алексей Шевчук обратил внимание на порядок выдвижения кандидатур на ключевые государственные должности. По мнению главы Ассоциации лоббистов, такое представление должно осуществлять исключительно уполномоченный субъект властных полномочий — министр, а не лицо, временно исполняющее его обязанности, — с последующим утверждением Кабинетом Министров в рамках действующего конституционного и законодательного порядка.

Это не просто формальность, а предохранитель против кулуарных кадровых решений, которые могут быть частью скрытых лоббистских или политических схем - подчеркнул Шевчук.

Еще один, показательный, по мнению Шевчука, пример — навязывание ложного убеждения о якобы "обязательности" конкурсов там, где ни Конституция, ни профильные законы таких конкурсов не предусматривают.

Мы видим откровенную информационную пропаганду в поддержку процедур, которые не имеют правового основания, но подаются как единственно "правильный" или "европейский" путь, что создает ложную легитимность внеправовых практик - считает глава Национальной ассоциации лоббистов.

Алексей Шевчук убежден, что такие кампании редко бывают стихийными.

За ними стоят конкретные группы влияния, которые финансируются преимущественно за счет грантовых средств или другого целевого финансирования — ведь подготовить законопроект, организовать масштабную акцию, выстроить коммуникационную стратегию, обеспечить медийное присутствие — все это требует существенных ресурсов. В условиях военного времени и трансформации рынка лоббистских услуг риски теневого финансирования только возрастают - подчеркивает он.

"Серая зона" влияния, прячущаяся за гражданским обществом

Главу Национальной ассоциации лоббистов, по его словам, особенно беспокоит то, что параллельно с формализованным, зарегистрированным лоббизмом формируется "серая зона" неконтролируемых адвокационных структур.

С одной стороны, легальные лоббисты обязаны отчитываться о своих контактах с народными депутатами, чиновниками, должностными лицами, работают в рамках Реестра прозрачности и могут нести ответственность за нарушения. С другой стороны — существуют группы лиц без какого-либо статуса, которые не подают деклараций, не регистрируются, но систематически встречаются с отдельными парламентариями, передают им готовые тексты законопроектов, инициируют изменения в Конституцию и законы — и делают это "бесплатно" лишь на первый взгляд. По сути, мы имеем ситуацию, когда зарегистрированный лоббист действует под жесткими процедурными требованиями, а неформальные группы, профинансированные из неизвестных источников, беспрепятственно влияют на государственную политику в стратегических сферах. Это порождает асимметрию прозрачности и ответственности: те, кто действуют открыто, подлежат контролю, тогда как те, кто претендует на роль "гражданского общества", нередко остаются вне каких-либо правил игры - пояснил Алексей Шевчук.

По его мнению, ключевой вопрос сегодня — кто финансирует кампании, направленные на изменение работы государственных органов, на реформирование Конституции, на перестройку системы публичной власти.

Кто этот "спонсор", в чьих интересах происходят информационные и политические кампании, замаскированные под технические реформы или модернизацию управления. Без ответа на этот вопрос мы не можем честно говорить о настоящем демократическом участии, о верховенстве права и о добросовестном представительстве интересов в парламенте - подчеркнул Шевчук.

Именно поэтому глава Национальной ассоциации лоббистов настаивает: все кампании, направленные на изменение структуры работы органов государственной власти, изменение конституционных основ, переподчинение ключевых должностных лиц, должны реализовываться исключительно через прозрачные механизмы — с внесением данных об организаторах, донорах, конечных бенефициарах в открытые реестры. Лоббисты и адвокационные организации должны быть обязаны не только регистрировать свою деятельность, но и обнародовать информацию о связях с народными депутатами, объеме и происхождении финансирования, тематическом профиле кампаний и оценке их влияния на публичную политику.

Шевчук подчеркнул, что этот вопрос не о запрете адвокации или гражданской активности.