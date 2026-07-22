"Всегда лучше приехать лично": Сибига поприветствовал в Украине американскую журналистку Лору Лумер
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига поприветствовал в Украине американскую журналистку Лору Лумер. Он пожелал ей безопасного пребывания и содержательных бесед.
Глава МИД Андрей Сибига поприветствовал в Украине американскую журналистку Лору Лумер. Об этом он написал в соцсети X, сообщает УНН.
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По словам главы МИД, в Украине ценят визит Лумер.
Всегда лучше приехать лично, увидеть реальность своими глазами и сформировать собственное независимое мнение
Он пожелал Лумер безопасного пребывания в Украине и "содержательных и открытых разговоров".
Напомним
Накануне американская блогерша из окружения Дональда Трампа Лора Лумер, известная приверженностью к "теориям заговора", приехала в Украину, где изменила свое мнение относительно российской агрессии.
В Офисе Президента заявили, что визит американской блогерши Лоры Лумер поможет ей лично увидеть ситуацию в Украине и не поддаваться российской пропаганде.
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