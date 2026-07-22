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"Всегда лучше приехать лично": Сибига поприветствовал в Украине американскую журналистку Лору Лумер

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига поприветствовал в Украине американскую журналистку Лору Лумер. Он пожелал ей безопасного пребывания и содержательных бесед.

"Всегда лучше приехать лично": Сибига поприветствовал в Украине американскую журналистку Лору Лумер

Глава МИД Андрей Сибига поприветствовал в Украине американскую журналистку Лору Лумер. Об этом он написал в соцсети X, сообщает УНН.

Подробности

По словам главы МИД, в Украине ценят визит Лумер.

Всегда лучше приехать лично, увидеть реальность своими глазами и сформировать собственное независимое мнение

- отметил Сибига.

Он пожелал Лумер безопасного пребывания в Украине и "содержательных и открытых разговоров".

Напомним

Накануне американская блогерша из окружения Дональда Трампа Лора Лумер, известная приверженностью к "теориям заговора", приехала в Украину, где изменила свое мнение относительно российской агрессии.

В Офисе Президента заявили, что визит американской блогерши Лоры Лумер поможет ей лично увидеть ситуацию в Украине и не поддаваться российской пропаганде.

Приближенная к Трампу блогерша Лумер показала фото из старейшего McDonald’s в Киеве на Лукьяновке21.07.26, 22:15 • 2662 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Блогеры
Дональд Трамп
Украина