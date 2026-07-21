Армия рф атаковала "шахедом" здание Черниговского ТЦК и СП

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Кто финансирует кампании против государства? Глава Национальной ассоциации лоббистов указал на теневое финансирование влияния на органы власти и призвал к прозрачности

Силы обороны поразили МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области - Генштаб

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Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива

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Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия

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Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?

МВФ одобрил первый пересмотр программы EFF для Украины и выделил почти $690 млн

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Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии

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В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й

100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США