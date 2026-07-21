Армия рф атаковала "шахедом" здание Черниговского ТЦК и СП
Киев • УНН
Утром вражеский БпЛА попал в здание Черниговского областного ТЦК и СП. Пострадала 76-летняя женщина, возник пожар на 200 кв. м.
Враждебный БпЛА утром атаковал здание Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Пострадала 76-летняя женщина, передает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Черниговской области.
Сегодня утром враждебный БпЛА попал в административное здание в центральной части города. В результате удара травмирована 76-летняя женщина. На месте возник пожар на общей площади 200 кв. м, который спасатели оперативно ликвидировали. Сейчас продолжаются работы по разбору поврежденных конструкций
Местные паблики сообщают, что было атаковано здание Черниговского ОТЦК и СП.
Также сообщается, что от взрыва пострадал главный корпус Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т.Г.Шевченко
Напомним
Уже трое погибших и тринадцать раненых - увеличивается количество жертв и пострадавших в результате враждебной атаки на Запорожье.