рф продолжает атаки на прифронтовые территории Запорожья: обесточены несколько населённых пунктов, частично пропал интернет
Киев • УНН
В результате вражеских ударов повреждён жилой дом и обесточены три населённых пункта Беленьковской общины, ещё один — частично. Энергетики начнут восстановление, когда позволит ситуация с безопасностью.
В Запорожской области в результате атаки рф обесточены несколько населённых пунктов, частично исчезла интернет-связь. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров, передаёт УНН.
В результате вражеских ударов повреждён жилой дом, обесточены три населённых пункта Беленьковской общины, ещё один населённый пункт — частично
По его словам, энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.
Вместе с тем в течение дня бригады восстановили энергоснабжение в населённых пунктах Кушугумской общины, которые были обесточены из-за российского обстрела, резюмировал глава Запорожской ОВА.
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