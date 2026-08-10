рф продолжает атаки на прифронтовые территории Запорожья: обесточены несколько населённых пунктов, частично пропал интернет

В Запорожской области в результате атаки рф обесточены несколько населённых пунктов, частично исчезла интернет-связь. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров, передаёт УНН.

В результате вражеских ударов повреждён жилой дом, обесточены три населённых пункта Беленьковской общины, ещё один населённый пункт — частично — сообщил Фёдоров.

По его словам, энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.

Вместе с тем в течение дня бригады восстановили энергоснабжение в населённых пунктах Кушугумской общины, которые были обесточены из-за российского обстрела, резюмировал глава Запорожской ОВА.

Количество пострадавших в результате авиаударов РФ по Запорожью возросло до 24 человек