Количество пострадавших в результате авиаударов РФ по Запорожью возросло до 24 человек

Количество пострадавших в результате авиаударов рф по Запорожью увеличилось до 24 человек. Среди травмированных — двое детей. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Количество пострадавших в результате авиаударов рф по Запорожью увеличилось до 24 человек, среди травмированных 6-летний мальчик и 10-летняя девочка — говорится в сообщении.

Как сообщили в ГСЧС, психологи оказали поддержку 37 людям, из них 3 детям.

Кроме того, были завершены работы по ликвидации последствий. Коммунальные службы города проводят восстановление поврежденных домов.

Напомним

Российские войска сегодня снова нанесли массированный удар по Харькову, попадания зафиксировали в трех районах города, повреждено, среди прочего, складское здание. В Запорожье и районе известно о 11 пострадавших в результате удара рф КАБами.