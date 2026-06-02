В Днепре умерла женщина, раненная во время российской атаки на город, два человека в больнице
Киев • УНН
В больнице умерла 73-летняя женщина, раненная во время ночной атаки на Днепр 2 июня. Еще двое пострадавших сейчас находятся под наблюдением медиков.
В больнице скончалась 73-летняя женщина, получившая ранения в результате российской атаки на Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
Детали
В ночь на 2 июня российские войска атаковали город. В результате удара частично разрушен двухэтажный дом, на месте возник пожар. Ранее власти сообщали о пострадавших.
К сожалению, в больнице скончалась 73-летняя женщина, раненная во время российской атаки на Днепр. Искренние соболезнования родным
По его словам, еще два человека госпитализированы.
Медики рядом и оказывают всю необходимую помощь
Информация о последствиях атаки уточняется.
