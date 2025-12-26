Япония устанавливает рекордный оборонный бюджет на следующий год: более 58 млрд долларов - AP
Киев • УНН
Правительство Японии запланировало рекордный оборонный бюджет более 9 триллионов иен (58 миллиардов долларов) для укрепления обороноспособности на фоне напряженности с Китаем. Страна также разрабатывает ракеты большой дальности и систему дронов SHIELD для защиты побережья.
Правительство Японии утвердило рекордный план оборонного бюджета на следующий год, превышающий 9 триллионов иен (58 миллиардов долларов). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Это делается с целью укрепления японской обороноспособности на фоне усиления напряженности в отношениях с Китаем. Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила в ноябре, что вооруженные силы ее страны могут вмешаться, если Китай предпримет действия против Тайваня.
Япония также планирует пересмотреть действующую политику безопасности и обороны до декабря 2026 года, чтобы еще больше усилить свои вооруженные силы. Страна также усиливает свою наступательную способность с помощью ракет большой дальности, чтобы атаковать вражеские цели с расстояния. Это является серьезным отклонением от принципа ограничения применения силы только за счет самообороны. Данный принцип был утвержден после поражения Японии во Второй мировой войне.
Для защиты побережья Япония потратит 100 миллиардов иен (640 миллионов долларов) на развертывание беспилотных воздушных, морских и подводных дронов для наблюдения и обороны в рамках системы под названием "SHIELD". Это запланировано на март 2028 года, говорится в публикации.
