Япония устанавливает рекордный оборонный бюджет на следующий год: более 58 млрд долларов - AP

$42.150.05
49.680.05
ukenru
06:47 • 788 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 2616 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 17098 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 62022 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 63404 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 78180 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 39009 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 28258 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 21234 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 68788 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
5м/с
89%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Запорожье: российские КАБы ранили четырех человек25 декабря, 21:22 • 5880 просмотра
Оккупанты закрепляют цифровую изоляцию Крыма: мобильный интернет будут замедлять постоянно - ЦНС25 декабря, 21:59 • 7490 просмотра
Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg25 декабря, 23:00 • 8690 просмотра
Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно25 декабря, 23:34 • 8140 просмотра
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД01:27 • 4688 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 62027 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 68794 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 50382 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 84876 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 68830 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Рустем Умеров
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 15175 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 18989 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 20031 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 22758 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 29058 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Крылатая ракета Storm Shadow
Таймс

Япония устанавливает рекордный оборонный бюджет на следующий год: более 58 млрд долларов - AP

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Правительство Японии запланировало рекордный оборонный бюджет более 9 триллионов иен (58 миллиардов долларов) для укрепления обороноспособности на фоне напряженности с Китаем. Страна также разрабатывает ракеты большой дальности и систему дронов SHIELD для защиты побережья.

Япония устанавливает рекордный оборонный бюджет на следующий год: более 58 млрд долларов - AP
Фото: pixabay

Правительство Японии утвердило рекордный план оборонного бюджета на следующий год, превышающий 9 триллионов иен (58 миллиардов долларов). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Это делается с целью укрепления японской обороноспособности на фоне усиления напряженности в отношениях с Китаем. Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила в ноябре, что вооруженные силы ее страны могут вмешаться, если Китай предпримет действия против Тайваня.

Япония также планирует пересмотреть действующую политику безопасности и обороны до декабря 2026 года, чтобы еще больше усилить свои вооруженные силы. Страна также усиливает свою наступательную способность с помощью ракет большой дальности, чтобы атаковать вражеские цели с расстояния. Это является серьезным отклонением от принципа ограничения применения силы только за счет самообороны. Данный принцип был утвержден после поражения Японии во Второй мировой войне.

Для защиты побережья Япония потратит 100 миллиардов иен (640 миллионов долларов) на развертывание беспилотных воздушных, морских и подводных дронов для наблюдения и обороны в рамках системы под названием "SHIELD". Это запланировано на март 2028 года, говорится в публикации.

Напомним

США и Южная Корея договорились о заключении отдельного договора о сотрудничестве в области атомных подводных лодок.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Техника
Государственный бюджет
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Тайвань
Южная Корея
Китай
Япония
Соединённые Штаты