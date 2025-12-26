Японія встановлює рекордний оборонний бюджет на наступний рік: понад 58 млрд доларів - AP

$41.930.22
Ексклюзив
08:10 • 186 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 4288 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 9994 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 20076 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 68045 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 67233 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рік
25 грудня, 09:37 • 81629 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзі
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 40505 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 29059 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 21622 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Подоляк: чотири країни готові надіслати миротворців в Україну після війни
Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо
росія відмовилася від планів збільшити втричі виробництво СПГ через міжнародні санкції - Bloomberg
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 186 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 68045 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 71771 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдера
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Іраклій Кобахідзе
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Австралія
Село
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії Трамп
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамою
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фото
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Японія встановлює рекордний оборонний бюджет на наступний рік: понад 58 млрд доларів - AP

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Уряд Японії запланував рекордний оборонний бюджет понад 9 трильйонів ієн (58 мільярдів доларів) для зміцнення обороноздатності на тлі напруженості з Китаєм. Країна також розробляє ракети великої дальності та систему дронів SHIELD для захисту узбережжя.

Японія встановлює рекордний оборонний бюджет на наступний рік: понад 58 млрд доларів - AP
Фото: pixabay

Уряд Японії затвердив рекордний план оборонного бюджету на наступний рік, що перевищує 9 трильйонів ієн (58 мільярдів доларів). Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Це робиться з метою зміцнення японської обороноздатності на тлі посилення напруженості у відносинах з Китаєм. Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила в листопаді, що збройні сили її країни можуть втрутитися, якщо Китай вживе заходів проти Тайваню.

Японія також планує переглянути чинну політику безпеки та оборони до грудня 2026 року, щоб ще більше посилити свої збройні сили. Країна також посилює свою наступальну здатність за допомогою ракет великої дальності, щоб атакувати ворожі цілі з відстані. Це є серйозним відхиленням від принципу обмеження застосування сили лише за рахунок самооборони. Даний принцип був затверджений після поразки Японії у Другій світовій війні.

Для захисту узбережжя Японія витратить 100 мільярдів ієн (640 мільйонів доларів) на розгортання безпілотних повітряних, морських і підводних дронів для спостереження та оборони в рамках системи під назвою "SHIELD". Це заплановано на березень 2028 року, йдеться в публікації.

Нагадаємо

США і Південна Корея домовилися про укладення окремого договору про співпрацю в галузі атомних підводних човнів.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Техніка
Державний бюджет
Сутички
Ассошіейтед Прес
Тайвань
Південна Корея
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки