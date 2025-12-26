Японія встановлює рекордний оборонний бюджет на наступний рік: понад 58 млрд доларів - AP
Уряд Японії запланував рекордний оборонний бюджет понад 9 трильйонів ієн (58 мільярдів доларів) для зміцнення обороноздатності на тлі напруженості з Китаєм. Країна також розробляє ракети великої дальності та систему дронів SHIELD для захисту узбережжя.
Уряд Японії затвердив рекордний план оборонного бюджету на наступний рік, що перевищує 9 трильйонів ієн (58 мільярдів доларів). Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Це робиться з метою зміцнення японської обороноздатності на тлі посилення напруженості у відносинах з Китаєм. Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила в листопаді, що збройні сили її країни можуть втрутитися, якщо Китай вживе заходів проти Тайваню.
Японія також планує переглянути чинну політику безпеки та оборони до грудня 2026 року, щоб ще більше посилити свої збройні сили. Країна також посилює свою наступальну здатність за допомогою ракет великої дальності, щоб атакувати ворожі цілі з відстані. Це є серйозним відхиленням від принципу обмеження застосування сили лише за рахунок самооборони. Даний принцип був затверджений після поразки Японії у Другій світовій війні.
Для захисту узбережжя Японія витратить 100 мільярдів ієн (640 мільйонів доларів) на розгортання безпілотних повітряних, морських і підводних дронів для спостереження та оборони в рамках системи під назвою "SHIELD". Це заплановано на березень 2028 року, йдеться в публікації.
