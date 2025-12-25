НАТО перехватило российские ядерные бомбардировщики над Норвежским морем
НАТО подняло истребители для перехвата стратегических бомбардировщиков Ту-95МС РФ, которые совершили полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей. Полет длился более семи часов, РФ назвала миссию плановой.
Альянс поднял в воздух истребители для перехвата стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые диктатор владимир путин отправил к границам Великобритании во время рождественских праздников. Полет российских самолетов над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей длился более семи часов. Информацию передает Mirror, пишет УНН.
Подробности
российские ракетоносцы, известные по кодификации НАТО как "Медведи", совершали маневры в сопровождении истребителей Су-33. министерство обороны рф назвало миссию плановой, однако привлечение самолетов, являющихся частью ядерной триады, вблизи британских границ расценивается как попытка давления на Запад.
Реакция Альянса и характеристики самолетов
НАТО было вынуждено оперативно реагировать на приближение самолетов к зоне ответственности государств-членов. российская сторона подтвердила факт наблюдения за их бортами.
На определенных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств
Ту-95МС остаются единственными в мире стратегическими бомбардировщиками с винтовыми двигателями. Кроме ядерного сдерживания, эти самолеты рф использует для массированных ударов обычными ракетами по территории Украины, что приводит к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и гибели людей.
