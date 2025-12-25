НАТО перехватило российские ядерные бомбардировщики над Норвежским морем

$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 10845 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 12926 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 15941 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 13281 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 12861 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 11957 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 45083 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 63033 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31809 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 50988 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 13396 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 12223 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 12477 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 11001 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 12485 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 10845 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 45083 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 32965 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 63033 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 50988 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 5888 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 11074 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 12545 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 19038 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 30494 просмотра
НАТО перехватило российские ядерные бомбардировщики над Норвежским морем

Киев • УНН

 • 122 просмотра

НАТО подняло истребители для перехвата стратегических бомбардировщиков Ту-95МС РФ, которые совершили полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей. Полет длился более семи часов, РФ назвала миссию плановой.

НАТО перехватило российские ядерные бомбардировщики над Норвежским морем

Альянс поднял в воздух истребители для перехвата стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые диктатор владимир путин отправил к границам Великобритании во время рождественских праздников. Полет российских самолетов над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей длился более семи часов. Информацию передает Mirror, пишет УНН.

Подробности

российские ракетоносцы, известные по кодификации НАТО как "Медведи", совершали маневры в сопровождении истребителей Су-33. министерство обороны рф назвало миссию плановой, однако привлечение самолетов, являющихся частью ядерной триады, вблизи британских границ расценивается как попытка давления на Запад.

Перед подрывом подводной лодки в Новороссийске СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н: новые детали уникальной спецоперации23.12.25, 20:23 • 3750 просмотров

Дальние бомбардировщики Ту-95МС Воздушно-космических сил россии совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов 

– сообщило министерство обороны рф

Реакция Альянса и характеристики самолетов

НАТО было вынуждено оперативно реагировать на приближение самолетов к зоне ответственности государств-членов. российская сторона подтвердила факт наблюдения за их бортами.

На определенных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств 

– говорится в российском заявлении, в котором не уточняется, какие именно воздушные силы НАТО перехватили самолет Ту-95МС.

Ту-95МС остаются единственными в мире стратегическими бомбардировщиками с винтовыми двигателями. Кроме ядерного сдерживания, эти самолеты рф использует для массированных ударов обычными ракетами по территории Украины, что приводит к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и гибели людей.

Польша перехватила самолет рф над Балтийским морем и частично закрывала небо из-за воздушных шаров из беларуси25.12.25, 13:48 • 1046 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
Ту-95
НАТО
Норвегия
Великобритания
Украина
Польша