Пентагон закрыл доступ к отчетам об испытаниях оружия из-за рисков ИИ
Киев • УНН
Пентагон убрал из открытого доступа 25-летние отчеты об испытаниях вооружений из-за угрозы использования данных ИИ. Сенатор Уоррен раскритиковала решение, заявив о рисках для безопасности военнослужащих и бюджетных средств.
Пентагон убрал из открытого доступа отчёты об испытаниях американского вооружения за последние 25 лет, объяснив это угрозой использования таких данных иностранными противниками с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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Как заявили в Министерстве обороны США, решение приняли 30 июля как «проактивную меру» для усиления оперативной безопасности. В ведомстве считают, что искусственный интеллект и другие современные технологии могут помочь анализировать открытые несекретные данные и создавать подробные профили уязвимостей американской оборонной инфраструктуры.
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Отныне ежегодные отчёты об оценке основных программ вооружений будут доступны только уполномоченным лицам через защищённую сеть. Ранее именно эти документы содержали информацию о технических недостатках и проблемах с эксплуатацией ряда систем вооружения, в частности программы истребителя F-35.
В США раскритиковали решение из-за потери прозрачности
Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что сокрытие таких отчётов может негативно повлиять как на безопасность военнослужащих, так и на контроль за расходованием бюджетных средств.
Сокрытие отчётов, которые раскрывают неисправности оружия, может стоить военнослужащим жизни и привести к расходованию миллиардов долларов налогоплательщиков
Она также поставила под сомнение действия директора управления испытаний вооружений Эми Хеннингер, которая ранее во время слушаний в Сенате обещала обеспечить максимальную прозрачность работы ведомства. В то же время в Пентагоне подчеркнули, что отчёты не удалили, а лишь перенесли на защищённый ресурс, доступный уполномоченному персоналу, участвующему в выполнении оборонных задач.
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