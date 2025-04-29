У Києві пролунали вибухи: працює ППО, зафіксовано падіння уламків
Київ • УНН
У ніч на 29 квітня Київ атакували ворожі БпЛА, в столиці було оголошено повітряну тривогу. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків, на місці працюють рятувальники.
У Києві в ніч на 29 квітня лунають вибухи. Про це повідомляє УНН.
Деталі
О 0:46 у столиці було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ймовірну атаку ворожих БпЛА.
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Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків. За його словами, на місце події прямують рятувальники. Працює ППО.
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Вночі 24 квітня росіяни атакували Україну. Найбільше постраждав Київ, де загинуло 12 людей, понад 70 отримали поранення, серед них діти.
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