Россия 30 июля приняла закон, который позволит предприятиям использовать криптовалюты в международной торговле, поскольку Кремль ищет способы обойти западные санкции, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Западные страны ввели несколько раундов санкций против России и лиц, связанных с президентом Владимиром Путиным, с начала полномасштабного вторжения в надежде истощить ресурсы и источники прибыли, которые разжигали войну.

В июне США и другие страны обнародовали новую волну санкций, нацеленных на российские финансовые учреждения, а также на юридические и физические лица в Китае и других странах, которые помогают Москве обходить существующие ограничения.

Торговля между Россией и Китаем выросла на 121% с 2021 года, подчеркивая роль Китая как экономического спасательного круга Москвы. Для поддержания торговых отношений необходима действующая платежная система, а Россия была отключена от международной системы SWIFT в 2022 году.

Дополнение

29 июля российские СМИ сообщили, что под давлением западных стран китайские банки отклоняют и возвращают около 80% российских платежей, осуществленных в китайских юанях.

Российские компании и физические лица, которые пытаются осуществить платежи, потом теряют деньги на комиссионных и конвертационных сборах и не могут завершить транзакцию.

Российским компаниям, ведущим бизнес в Китае, все чаще приходится полагаться на посреднические услуги, которые помогают облегчить перевод денег и товаров, что может добавить от 3 до 10% расходов, связанных с комиссией.

Новый закон вступит в силу в сентябре, сообщает Reuters, но не повлияет на существующий запрет на использование криптовалют для транзакций внутри России.

Центральный банк России создаст «экспериментальную» инфраструктуру для цифровых платежей, хотя никаких подробностей пока не сообщается.

«Мы принимаем историческое решение в финансовой сфере», - сказал российский депутат, председатель финансового комитета парламента Анатолий Аксаков.

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