Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

Американский доллар остается доминирующей валютой - на его долю приходится более 80% торговых операций и 60% валютных резервов, указала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат на мероприятии "Геополитика и ее влияние на мировую торговлю и доллар" 7 мая, пишет УНН.

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"Несмотря на рост геополитических рисков, последние данные показывают, что доллар США остается доминирующим. По данным SWIFT, на его долю приходится более 80 процентов финансирования торговли, вероятно, потому, что для большинства торговли сырьевыми товарами инвойсы и оплата продолжают осуществляться в долларах", - сказала Гопинат."

По ее словам, на долю доллара "также приходится почти 60 процентов валютных резервов, несмотря на постепенную диверсификацию валютных резервов от доллара и частично в нетрадиционные резервные валюты, такие как австралийский доллар и канадский доллар".