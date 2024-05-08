ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 09:00  •  663 просмотра

Read in English

По словам Гиты Гопинат из МВФ, доллар США остается доминирующей валютой, на которую приходится более 80% торговых операций и почти 60% валютных резервов, несмотря на рост геополитических рисков и постепенную диверсификацию в другие валюты.

Американский доллар остается доминирующей валютой - на его долю приходится более 80% торговых операций и 60% валютных резервов, указала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат на мероприятии "Геополитика и ее влияние на мировую торговлю и доллар" 7 мая, пишет УНН.  

Детали

"Несмотря на рост геополитических рисков, последние данные показывают, что доллар США остается доминирующим. По данным SWIFT, на его долю приходится более 80 процентов финансирования торговли, вероятно, потому, что для большинства торговли сырьевыми товарами инвойсы и оплата продолжают осуществляться в долларах", - сказала Гопинат."

По ее словам, на долю доллара "также приходится почти 60 процентов валютных резервов, несмотря на постепенную диверсификацию валютных резервов от доллара и частично в нетрадиционные резервные валюты, такие как австралийский доллар и канадский доллар".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
swiftСВИФТ
avstraliyaАвстралия
kanadaКанада
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  151378 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  142263 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  145894 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  221510 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109384 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120452 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120617 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120889 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  229114 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  212171 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Новости по теме
Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

  •  663 просмотра
россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших

россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших

  •  2650 просмотра
По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго

По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго

  •  4450 просмотра
Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук

  •  4247 просмотра
Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы

Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы

  •  4111 просмотра
россия атакует украинские газохранилища, пытаясь продемонстрировать уязвимость украинской ГТС - Гринчук

россия атакует украинские газохранилища, пытаясь продемонстрировать уязвимость украинской ГТС - Гринчук

  •  4292 просмотра
Харьков и район снова под ударом россиян - ОВА

Харьков и район снова под ударом россиян - ОВА

  •  4123 просмотра
После Пасхи растет количество выездов за границу

После Пасхи растет количество выездов за границу

  •  4190 просмотра
Пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине после ракетной атаки рф потушили - ОВА

Пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине после ракетной атаки рф потушили - ОВА

  •  5763 просмотра
россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры: какие области пострадали больше всего

россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры: какие области пострадали больше всего

  •  6925 просмотра

Популярные

На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

  •  143236 просмотра
В Киеве работает ППО

В Киеве работает ППО

  •  143679 просмотра
В Запорожье раздаются взрывы

В Запорожье раздаются взрывы

  •  143800 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО

На Киевщине работают силы ПВО

  •  140323 просмотра
Военные учения Польши, США и стран Балтии Astral Knight-24 стартовали

Военные учения Польши, США и стран Балтии Astral Knight-24 стартовали

  •  120850 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

  •  180775 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  221510 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  222710 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  332560 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  488851 просмотра

Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

По словам Гиты Гопинат из МВФ, доллар США остается доминирующей валютой, на которую приходится более 80% торговых операций и почти 60% валютных резервов, несмотря на рост геополитических рисков и постепенную диверсификацию в другие валюты.

Экономика •   •  663 просмотра
Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших

За прошедшие сутки россияне атаковали 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив 10 гражданских объектов, в том числе 9 жилых домов и хозяйственную постройку, но жертв не было зафиксировано.

Война •   •  2650 просмотра
россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших

По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго

Из-за массированной атаки российских ракет и беспилотников на энергетические объекты в нескольких регионах возможны отключения электроэнергии по всей стране с 18:00 до 23:00.

Общество •   •  4450 просмотра
По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук

Украина потеряла более 8 ГВт энергетических мощностей из-за систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру с марта.

Война •   •  4247 просмотра
Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук

Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы

Две женщины и ребенок погибли и еще 7 человек получили ранения возле закрытого укрытия в Деснянском районе Киева 1 июня 2023 года. Первое судебное заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы состоится в Деснянском районном суде 30 мая.

Война •   •  4111 просмотра
Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы

россия атакует украинские газохранилища, пытаясь продемонстрировать уязвимость украинской ГТС - Гринчук

россия атакует украинские газохранилища, чтобы продемонстрировать уязвимость украинской газотранспортной системы, поскольку транзит газа из России заканчивается.

Война •   •  4292 просмотра
россия атакует украинские газохранилища, пытаясь продемонстрировать уязвимость украинской ГТС - Гринчук

Харьков и район снова под ударом россиян - ОВА

Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, предупредил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району, призвав быть осторожными.

Война •   •  4123 просмотра
Харьков и район снова под ударом россиян - ОВА

После Пасхи растет количество выездов за границу

7 мая пассажиро-транспортный поток на западной границе Украины увеличился по сравнению с предыдущим днем: 66 000 человек и 15 000 транспортных средств пересекли границы с ЕС и Молдовой, из них 38 000 человек выехали из Украины и 28 000 въехали.

Общество •   •  4190 просмотра
После Пасхи растет количество выездов за границу

Пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине после ракетной атаки рф потушили - ОВА

После попадания ракеты на объекте критической инфраструктуры в Червоноградском районе вспыхнул пожар, который потребовал 35 пожарных и 7 единиц специальной техники, чтобы потушить пламя на площади 100 квадратных метров без жертв и пострадавших.

Война •   •  5763 просмотра
Пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине после ракетной атаки рф потушили - ОВА

россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры: какие области пострадали больше всего

Российские войска массово атаковали энергетическую инфраструктуру в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Полтавской областях и Криворожье, повредив объекты генерации и передачи электроэнергии.

Общество •   •  6925 просмотра
россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры: какие области пострадали больше всего