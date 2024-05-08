Долар домінує у світовій торгівлі та резервах - МВФ
Київ • УНН
За словами Гіти Гопінат з МВФ, долар США залишається домінуючою валютою, на яку припадає понад 80% торговельних операцій і майже 60% валютних резервів, попри зростання геополітичних ризиків і поступову диверсифікацію в інші валюти.
Американський долар залишається домінуючою валютою - на його частку припадає понад 80% торгових операцій і 60% валютних резервів, вказала перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат на заході "Геополітика та її вплив на світову торгівлю та долар" 7 травня, пише УНН.
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"Попри зростання геополітичних ризиків, останні дані показують, що долар США залишається домінуючим. За даними SWIFT, на його частку припадає понад 80 відсотків фінансування торгівлі, імовірно, тому, що для більшості торгівлі сировинними товарами інвойси і оплата продовжують здійснюватися в доларах", - сказала Гопінат."
З її слів, на частку долара "також припадає майже 60 відсотків валютних резервів, попри поступову диверсифікацію валютних резервів від долара та частково в нетрадиційні резервні валюти, такі як австралійський долар та канадський долар".
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