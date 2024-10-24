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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия представила проект «Мост БРИКС» как альтернативу SWIFT на саммите в казани. Китай, Индия и другие страны БРИКС проявляют мало практического интереса на фоне риска вторичных санкций США.

российский диктатор владимир путин на этой неделе рекламировал новую международную платежную систему мировым лидерам, собравшимся в россии, стремясь показать, как он игнорирует западные санкции и бросает вызов глобальному финансовому порядку, в котором доминируют США, но было сделано мало практических шагов в направлении предложенной платежной системы, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

путин обвинил западные государства в "использовании доллара как оружия", заявив в своей речи на саммите БРИКС в казани, что санкции против россии после ее полномасштабного вторжения в Украину "подрывают доверие к этой валюте и уменьшают ее возможности".

Главным пунктом повестки дня саммита, на котором присутствовали лидеры Китая, Индии, Ирана и других стран, было российское предложение обойти доллар США путем создания новой платежной системы обмена сообщениями, известной как "Мост БРИКС". Он был представлен в россии как альтернатива SWIFT.

Финансовые санкции против россии после ее вторжения в Украину в 2022 году нанесли ущерб ее внешней торговле и международным финансовым операциям. Другие участники саммита, в частности Китай и Иран, также возмущены западным финансовым господством и часто обсуждают альтернативы, пишет издание.

Предложение о валюте БРИКС было представлено на прошлогоднем саммите в Южной Африке, а прототипы банкнот впервые были представлены на российском телевидении в среду, хотя неясно, как они будут использоваться.

"Однако, несмотря на доброжелательность, было сделано мало практических шагов в направлении предложенной платежной системы", - указывает издание.

В начале этого месяца министры финансов Китая, Индии и ЮАР пропустили встречу министров финансов стран БРИКС, что является признаком того, что они не проявили большого интереса к предложениям, указывает издание. Александра Прокопенко, сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине, сказала, что нынешние делегации на саммите были большими, но в основном нацеленными на ведение двустороннего бизнеса друг с другом и не сосредоточенными на общей повестке дня БРИКС.

"Они кивают, вежливо слушают россию. Но пока нет никаких признаков того, что эта инициатива станет вирусной и будет реализована в реальной жизни", - сказала она.

Основная проблема с предложением, как указано, заключается в том, что США дали понять третьим странам, что сотрудничество с российской военной машиной будет стоить им доступа к доллару, что затрудняет усилия кремля по созданию защищенной от санкций платежной сети.

Эффект, как отмечается, был особенно заметен с декабря прошлого года, когда США издали указ, грозящий вторичными санкциями организациям, участвующим в финансировании и поставке российских военных усилий.

Это побудило банки в таких странах, как Турция и Китай, резко сократить операции с российскими контрагентами, выходящие далеко за пределы указа.

В этом году, хотя энтузиазм по поводу свержения доллара остается высоким среди стран, включая Китай, аналитики говорят, что практические предложения являются невыполняемыми.

Тем не менее, официальные лица центральных банков, принявшие участие в заседаниях МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне на этой неделе, восприняли российское предложение серьезно, заявив, что существует долгосрочный риск того, что глобальная платежная система может стать фрагментированной из-за геополитической напряженности.

"Вы уже видите, как россия и Китай ищут способы осуществлять больше платежей между собой, полностью избегая доллара, - сказал один высокопоставленный чиновник западного центрального банка. - Поэтому нам нужно ускорить работу, которую мы делаем, чтобы улучшить трансграничные платежи".

россия использует незападные валюты для примерно 80 процентов своей трансграничной торговли, по сравнению с 20 процентами до ее полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года, сказала Агате Демаре, старший политический сотрудник Европейского совета по международным отношениям. 

"В долгосрочной перспективе нет никаких сомнений, что такие механизмы, как "Мост БРИКС", могут быть полезными для Китая, россии и других, чтобы скрыть чувствительные транзакции от западных властей - например, в отношении китайских поставок товаров двойного назначения в россию", - сказала Демаре.

Но она добавила: "На данном этапе трудно представить широкое развитие и внедрение финансовых инструментов БРИКС во всем мире".

Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ1 июня 2024, 00:33 • 108256 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
swiftСВИФТ
kitaiКитай
turtsiyaТурция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
iranИран