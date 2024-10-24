Альтернатива долару від путіна не змогла зацікавити партнерів із БРІКС - FT

російський диктатор володимир путін цього тижня рекламував нову міжнародну платіжну систему світовим лідерам, які зібралися в росії, прагнучи показати, як він ігнорує західні санкції та кидає виклик глобальному фінансовому порядку, у якому домінують США, але було зроблено мало практичних кроків у напрямку запропонованої платіжної системи, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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путін звинуватив західні держави у "використанні долара як зброї", заявивши у своїй промові на саміті БРІКС у казані, що санкції проти росії після її повномасштабного вторгнення в Україну "підривають довіру до цієї валюти та зменшують її можливості".

Головним пунктом порядку денного саміту, на якому були присутні лідери Китаю, Індії, Ірану та інших країн, була російська пропозиція обійти долар США шляхом створення нової платіжної системи обміну повідомленнями, відомої як "Міст БРІКС". Він був представлений у росії як альтернатива SWIFT.

Фінансові санкції проти росії після її вторгнення в Україну в 2022 році завдали шкоди її зовнішній торгівлі та міжнародним фінансовим операціям. Інші учасники саміту, зокрема Китай та Іран, також обурені західним фінансовим пануванням та часто обговорюють альтернативи, пише видання.

Пропозиція про валюту БРІКС була представлена ​​на торішньому саміті в Південній Африці, а прототипи банкнот вперше були представлені на російському телебаченні в середу, хоча неясно, як вони будуть використовуватися.

"Однак, незважаючи на доброзичливість, було зроблено мало практичних кроків у напрямку запропонованої платіжної системи", - вказує видання.

На початку цього місяця міністри фінансів Китаю, Індії та ПАР пропустили зустріч міністрів фінансів країн БРІКС, що є ознакою того, що вони не виявили великого інтересу до пропозицій, вказує видання. Олександра Прокопенко, співробітник Євразійського центру Carnegie Russia у Берліні, сказала, що цьогорічні делегації на саміті були великими, але в основному націленими на ведення двостороннього бізнесу один з одним і не зосередженими на загальному порядку денному БРІКС.

"Вони кивають, чемно слухають росію. Але поки що немає жодних ознак того, що ця ініціатива стане вірусною і буде реалізована в реальному житті", - сказала вона.

Основна проблема з пропозицією, як вказано, полягає в тому, що США дали зрозуміти третім країнам, що співпраця з російською воєнною машиною буде коштувати їм доступу до долара, що ускладнює зусилля кремля щодо створення захищеної від санкцій платіжної мережі.

Ефект, як зазначається, був особливо помітний з грудня минулого року, коли США видали указ, що загрожує вторинними санкціями організаціям, які беруть участь у фінансуванні та постачанні російських воєнних зусиль.

Це спонукало банки в таких країнах, як Туреччина та Китай, різко скоротити операції з російськими контрагентами, що виходять далеко за межі указу.

Цього року, хоча ентузіазм щодо повалення долара залишається високим серед країн, включаючи Китай, аналітики кажуть, що практичні пропозиції є невиконуваними.

Тим не менш, офіційні особи центральних банків, які взяли участь у засіданнях МВФ і Світового банку у Вашингтоні цього тижня, сприйняли російську пропозицію серйозно, заявивши, що існує довгостроковий ризик того, що глобальна платіжна система може стати фрагментованою через геополітичну напруженість.

"Ви вже бачите, як росія та Китай шукають способи здійснювати більше платежів між собою, повністю уникаючи долара, - сказав один високопоставлений чиновник західного центрального банку. - Тож нам потрібно прискорити роботу, яку ми робимо, щоб покращити транскордонні платежі".

росія використовує незахідні валюти для приблизно 80 відсотків своєї транскордонної торгівлі, порівняно з 20 відсотками до її повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року, сказала Агате Демаре, старший політичний співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

"У довгостроковій перспективі немає жодних сумнівів, що такі механізми, як "Міст БРІКС", можуть бути корисними для Китаю, росії та інших, щоб приховати чутливі транзакції від західної влади - наприклад, щодо китайських поставок товарів подвійного призначення до росії", - сказала Демаре.

Але вона додала: "На даному етапі важко уявити широкий розвиток і впровадження фінансових інструментів БРІКС у всьому світі".

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