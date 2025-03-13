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россия просит у компаний предложения по ослаблению санкций - Reuters

Киев • УНН

 • 17884 просмотра

рф просит компании предложить, какие санкции нужно отменить перед переговорами с США. Самые болезненные ограничения – те, что препятствуют трансграничным платежам.

россия просит у компаний предложения по ослаблению санкций - Reuters

россия просит компании предложить, какие санкции москва должна стремиться отменить перед переговорами с Вашингтоном, сообщили Reuters двое российских бизнесменов, добавив, что ограничения, которые препятствуют потокам трансграничных платежей, являются самыми болезненными, пишет УНН.

Детали

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что наступила очередь россии ответить после того, как Вашингтон согласился возобновить обмен военной помощью и разведданными с Украиной, которая заявила, что примет предложение США о 30-дневном прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп пригрозил москве более жесткими санкциями, если она не будет вести переговоры, и намекнул на возможность ослабления санкций, если согласится на прекращение огня в Украине.

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Два источника в российской промышленности заявили, что министерство промышленности и торговли рф "просило компании подсказать, какие санкции наиболее срочно необходимо отменить".

Один человек сказал, что министерство распространяет форму для заполнения бизнесом, спрашивая компании, какие санкции больше всего повлияли на их бизнес, и определить наиболее деликатные ограничения. Reuters не смог получить доступ к копии формы.

Министерство промышленности рф не ответило на запрос о комментарии.

В общем Reuters пообщался с дюжиной людей - сотрудниками крупных экспортеров, консультантами, юристами, экономистами и советниками. Большинство из них попросили не называть их имен, чтобы свободно говорить.

Люди, опрошенные Reuters, сказали, что проблемы с оплатой были самыми сложными, хотя три из источников также подчеркнули энергетические санкции, в частности ограничения на российский флот танкеров.

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"С учетом транзакционных издержек и расчетов через третьи валюты все стало намного дороже, - сказал один из них. - Поэтому самым важным, самым опасным, самым болезненным является ограничение на расчеты в долларах".

Отвечая на вопрос о том, какие именно санкции россия хочет смягчить, кремль в четверг ответил, что считает все санкции незаконными и их следует отменить.

"Что касается деталей, то это уже предмет переговоров, и здесь я хочу еще раз напомнить о своих словах: "давайте не будем забегать", - сказал журналистам пресс-секретарь кремля дмитрий песков.

"И нет смысла озвучивать какие-то конкретные сегменты до переговоров", - отметил он.

Доступ к доллару

Основным российским банкам было заблокировано использование глобальной платежной сети SWIFT вскоре после того, как москва ввела свою армию в Украину в феврале 2022 года. Не имея доступа к рынкам долларов и евро, российские компании были вынуждены искать обходные пути в других валютах и через третьи страны.

Отмена этих ограничений и санкций в отношении банков станет огромным толчком для россии, сказали три источника, хотя один отметил, что нереалистично надеяться на такой благоприятный исход в ближайшее время.

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Аналитик Renaissance Capital Андрей Мелащенко отметил, что Европа может не последовать любому шагу США.

Уменьшение применения вторичных санкций, нацеленных на компании в третьих странах, что позволяет россии обходить ограничения, является более вероятным ближайшим результатом, сказали два источника.

Отсутствие ясности относительно того, будут ли применены вторичные санкции, означает, что немного банков в Китае готовы рисковать возможным наказанием.

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"Обходные пути дорогие и медленные, - сказал один источник. - Мы можем получить оборудование и технологии через Китай или Эмираты, но как мы можем за них заплатить?"

Другой из людей сказал, что его бизнес "действительно завыл", когда Китай ужесточил расчеты в августе прошлого года. Для российского бизнеса в целом миллиарды долларов дохода не могут быть погашены за уже поставленные товары, сказал он.

Замороженные активы

Смягчение применения вторичных санкций, которое в значительной степени зависит от Соединенных Штатов, может улучшить прием российских платежных карт "Мир", альтернативы москвы Visa и Mastercard, пишет издание.

Но большинство суверенных активов рф стоимостью около 300 миллиардов долларов, замороженных Западом, хранятся в Европе, где лидеры придерживаются более жесткой позиции в отношении москвы, чем Соединенные Штаты.

"Вопрос европейских санкций будет стоять на столе, не говоря уже о том, что произойдет с замороженными активами, - сказал Рубио в среду. - Европейцы должны принять какое-то решение относительно того, что они собираются делать с этими санкциями".

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Источник в промышленном секторе сообщил, что поиск танкеров ледового класса является еще одной серьезной проблемой, которой препятствуют проблемы с оплатой.

Другой источник сообщил, что санкции в конце правления администрации Джо Байдена, направленные против судов российского "теневого флота", крупных нефтеразведочных компаний и сетей, торгующих российской нефтью, были очень болезненными.

Но не все надеются на облегчение с санкциями, указывает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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