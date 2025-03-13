росія просить у компаній пропозиції щодо послаблення санкцій - Reuters

росія просить компанії запропонувати, які санкції москва повинна прагнути скасувати перед переговорами з Вашингтоном, повідомили Reuters двоє російських бізнесменів, додавши, що обмеження, які перешкоджають потокам транскордонних платежів, є найболючішими, пише УНН.

Деталі

Держсекретар США Марко Рубіо у вівторок заявив, що настала черга росії відповісти після того, як Вашингтон погодився відновити обмін військовою допомогою та розвідданими з Україною, яка заявила, що прийме пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп пригрозив москві жорсткішими санкціями, якщо вона не буде вести переговорів, і натякнув на можливість послаблення санкцій, якщо погодиться на припинення вогню в Україні.

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Два джерела в російській промисловості заявили, що міністерство промисловості та торгівлі рф "просило компанії підказати, які санкції найбільш терміново необхідно скасувати".

Одна особа сказала, що міністерство розповсюджує форму для заповнення бізнесом, запитуючи компанії, які санкції найбільше вплинули на їхній бізнес, і визначити найбільш делікатні обмеження. Reuters не зміг отримати доступ до копії форми.

Міністерство промисловості рф не відповіло на запит про коментар.

Загалом Reuters поспілкувався з дюжиною людей - співробітниками великих експортерів, консультантами, юристами, економістами та радниками. Більшість із них попросили не називати їх імен, щоб вільно говорити.

Люди, опитані Reuters, сказали, що проблеми з оплатою були найскладнішими, хоча три з джерел також підкреслили енергетичні санкції, зокрема обмеження на російський флот танкерів.

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"З урахуванням транзакційних витрат і розрахунків через треті валюти все стало набагато дорожче, - сказав один із них. - Тож найважливішим, найнебезпечнішим, найболючішим є обмеження на розрахунки в доларах".

Відповідаючи на запитання про те, які саме санкції росія хоче пом’якшити, кремль у четвер відповів, що вважає всі санкції незаконними та їх слід скасувати.

"Що стосується деталей, то це вже предмет переговорів, і тут я хочу ще раз нагадати про свої слова: "давайте не будемо забігати", - сказав журналістам прессекретар кремля дмитро пєсков.

"І немає сенсу озвучувати якісь конкретні сегменти до переговорів", - зазначив він.

Доступ до долара

Основним російським банкам було заблоковано використання глобальної платіжної мережі SWIFT невдовзі після того, як москва ввела свою армію в Україну в лютому 2022 року. Не маючи доступу до ринків доларів і євро, російські компанії були змушені шукати обхідні шляхи в інших валютах і через треті країни.

Скасування цих обмежень і санкцій щодо банків стане величезним поштовхом для росії, сказали три джерела, хоча одне зазначило, що нереалістично сподіватися на такий сприятливий результат найближчим часом.

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Аналітик Renaissance Capital Андрій Мелащенко зазначив, що Європа може не послідувати будь-якому кроку США.

Зменшення застосування вторинних санкцій, націлених на компанії в третіх країнах, що дозволяє росії обходити обмеження, є більш імовірним найближчим результатом, сказали два джерела.

Відсутність ясності щодо того, чи будуть застосовані вторинні санкції, означає, що небагато банків у Китаї готові ризикувати можливим покаранням.

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"Обхідні шляхи дорогі та повільні, - сказало одне джерело. - Ми можемо отримати обладнання та технології через Китай чи Емірати, але як ми можемо за них заплатити?"

Інший із людей сказав, що його бізнес "справді завив", коли Китай посилив розрахунки в серпні минулого року. Для російського бізнесу в цілому мільярди доларів доходу не можуть бути погашені за вже поставлені товари, сказав він.

Заморожені активи

Пом’якшення застосування вторинних санкцій, яке значною мірою залежить від Сполучених Штатів, може покращити прийом російських платіжних карток "Мир", альтернативи москви Visa та Mastercard, пише видання.

Але більшість суверенних активів рф вартістю близько 300 мільярдів доларів, заморожених Заходом, зберігаються в Європі, де лідери дотримуються більш жорсткої позиції щодо москви, ніж Сполучені Штати.

"Питання європейських санкцій буде стояти на столі, не кажучи вже про те, що станеться із замороженими активами, - сказав Рубіо в середу. - Європейці повинні ухвалити якесь рішення щодо того, що вони збираються робити з цими санкціями".

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Джерело в промисловому секторі повідомило, що пошук танкерів льодового класу є ще однією серйозною проблемою, якій перешкоджають проблеми з оплатою.

Інше джерело повідомило, що санкції в кінці правління адміністрації Джо Байдена, спрямовані проти суден російського "тіньового флоту", великих нафторозвідувальних компаній і мереж, що торгують російською нафтою, були дуже болючими.

Але не всі сподіваються на полегшення з санкціями, вказує видання.