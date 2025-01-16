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Доставка російської нафти до Китаю подорожчала втричі після нових санкцій США - Bloomberg

Доставка російської нафти до Китаю подорожчала втричі після нових санкцій США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 33760 перегляди

Ставки на перевезення нафти ESPO з росії до Китаю зросли з 1,5 до 5-5,5 млн доларів. Санкції США вплинули на танкери, що перевозять російську нафту, та призвели до простою суден біля узбережжя Китаю.

Вартість доставки російської нафти ESPO до Китаю зросла більш ніж утричі після того, як США минулого тижня ввели агресивні санкції проти нафтової галузі москви, і, за словами трейдерів, очікується, що ставки зростуть ще більше, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ставки на перевезення нафти ESPO з порту Козьміно на східному узбережжі росії до Китаю підскочили до 5-5,5 млн дол. у понеділок порівняно з 1,5 млн дол. до санкцій, повідомили трейдери, знайомі з маршрутом.

США розширили санкції щодо танкерів, націлившись на дві російські компанії, які обробляють понад чверть морського експорту країн ОПЕК+, а також страховиків і трейдерів. За даними Міжнародного енергетичного агентства, флот суден, включених до чорного списку, перевіз близько 22% сирої нафти, відвантаженої морем у 2024 році.

Санкції негайно відобразилися на суднах, які перевозять вантажі ESPO та іншого російського сорту - Sokol, які простоюють біля узбережжя Китаю, згідно з даними відстеження суден. Марка ESPO була фаворитом китайських нафтопереробних заводів через коротку відстань доставки.

Більшість танкерів, що курсують за маршрутом між Козьміно та Китаєм, - це Aframax, які можуть перевозити 750 000 барелів, пише видання.

Ще до останніх санкцій США порти в провінції Шаньдун з побоюванням ставилися до прийому підсанкційних танкерів після попередження від оператора великого терміналу. Шаньдун є домівкою для більшості незалежних нафтопереробних заводів Китаю.

Нафта дешевшає після досягнення багатомісячного максимуму: що відбувається на ринку16.01.25, 13:53 • 22713 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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