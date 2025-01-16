Доставка российской нефти в Китай подорожала втрое после новых санкций США - Bloomberg
Киев • УНН
Ставки на перевозку нефти ESPO из россии в Китай выросли с 1,5 до 5-5,5 млн долларов. Санкции США повлияли на танкеры, перевозящие российскую нефть, и привели к простою судов у побережья Китая.
Стоимость доставки российской нефти ESPO в Китай выросла более чем втрое после того, как США на прошлой неделе ввели агрессивные санкции против нефтяной отрасли москвы, и, по словам трейдеров, ожидается, что ставки вырастут еще больше, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Ставки на перевозку нефти ESPO из порта Козьмино на восточном побережье россии в Китай подскочили до 5-5,5 млн долл. в понедельник по сравнению с 1,5 млн долл. до санкций, сообщили трейдеры, знакомые с маршрутом.
США расширили санкции в отношении танкеров, нацелившись на две российские компании, которые обрабатывают более четверти морского экспорта стран ОПЕК+, а также страховщиков и трейдеров. По данным Международного энергетического агентства, флот судов, включенных в черный список, перевез около 22% сырой нефти, отгруженной морем в 2024 году.
Санкции немедленно отразились на судах, перевозящих грузы ESPO и другого российского сорта - Sokol, которые простаивают у побережья Китая, согласно данным отслеживания судов. Марка ESPO была фаворитом китайских нефтеперерабатывающих заводов из-за короткого расстояния доставки.
Большинство танкеров, курсирующих по маршруту между Козьмино и Китаем, - это Aframax, которые могут перевозить 750 000 баррелей, пишет издание.
Еще до последних санкций США порты в провинции Шаньдун с опаской относились к приему подсанкционных танкеров после предупреждения от оператора крупного терминала. Шаньдун является домом для большинства независимых нефтеперерабатывающих заводов Китая.
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