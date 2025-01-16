Нефть дешевеет после достижения многомесячного максимума: что происходит на рынке

Цены на нефть немного снизились в четверг, на следующий день после того, как достигли многомесячных максимумов из-за последних санкций США в отношении россии и более значительного, чем прогнозировалось, падения запасов нефти в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 37 центов, или 0,5%, до $81,66 за баррель к 10:42 по Гринвичу (12:42 по Киеву) после роста на 2,6% на предыдущей сессии до самого высокого уровня с 26 июля прошлого года.

Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 35 центов, или 0,4%, до $79,69 за баррель после роста на 3,3% в среду до самого высокого уровня с 19 июля.

Запасы сырой нефти в США упали на прошлой неделе до самого низкого уровня с апреля 2022 года, на фоне того, как экспорт вырос, а импорт упал, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Сокращение на 2 миллиона баррелей оказалось больше, чем падение на 992 тыс. баррелей, которое аналитики ожидали в опросе Reuters.

Это падение повлияло на прогноз мировых поставок после того, как США ввели более широкие санкции против российских производителей нефти и танкеров. Санкции заставили крупнейших клиентов москвы искать замену по всему миру, тогда как тарифы на доставку также выросли.

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С учетом текущих цен на нефть могут произойти столкновения с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), если избранный президент США Дональд Трамп будет следовать своей предыдущей схеме, пишет издание. Во время своего первого срока он требовал от группы производителей сдерживать цены каждый раз, когда Brent поднималась примерно до 80 долларов.

ОПЕК и ее союзники, которые совместно как ОПЕК+ сокращали добычу в течение последних двух лет, вероятно, будут осторожны в отношении увеличения поставок, несмотря на недавний рост цен, сказал основатель Commodity Context Рори Джонстон.

"Оптимизм группы производителей так часто разрушался в течение последнего года, что она, вероятно, перейдет к осторожности, прежде чем начать процесс смягчения сокращения добычи", - сказал Джонстон.

Ограничивая рост цен на нефть, Израиль и ХАМАС договорились о прекращении боевых действий в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, по словам чиновника.

Что касается спроса, то мировые запасы нефти выросли на 1,2 млн баррелей в день за первые две недели 2025 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, что немного ниже ожиданий, написали аналитики JPMorgan в своей заметке.

Аналитики ожидают, что спрос на нефть вырастет на 1,4 млн баррелей в день в годовом исчислении в ближайшие недели, что обусловлено ростом туристической активности в Индии, где проходят масштабные фестивали, а также поездками на празднование Лунного Нового года в Китае в конце января.

Некоторые инвесторы также ожидают потенциального снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в 2025 году после данных о снижении базовой инфляции в США, что может оказать поддержку экономической активности и потреблению энергоносителей.

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