Нефтяной бизнес россии в Арктике останавливается из-за санкций США

Огромный арктический нефтяной бизнес россии столкнулся с серьезными перебоями из-за санкций США в отношении танкеров и хранилищ, что привело к остановке поставок сырой нефти, которую ранее раскупили азиатские покупатели, на складах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что все три российских арктических нефтяных месторождения - Новый Порт, АРКО и Варандей, с добычей около 300 000 баррелей в сутки - сталкиваются с перебоями в работе.

Суда и инфраструктура, необходимые для российского нефтяного бизнеса в Арктике, на который приходится десятая часть экспорта нефти морским путем, являются уникальными.

Сейчас под санкции США попали "Умба" и "Кола", и более десятка малых танкеров, которые используются как челночные поставщики нефти с месторождений.

По меньшей мере 15 танкеров, попавших под санкции США в пятницу, в том числе "штурман щербинин", "михаил ульянов" и "аулис", были активно задействованы в транспортировке российских арктических сортов в течение последних двух месяцев, - отмечает издание.



Меньшие челночные танкеры были разработаны для работы в северных морях и имеют специфическую конструкцию, позволяющую им загружать больше нефти без ущерба для кильватерного просвета.

Это может оставить россию с миллионами баррелей непроданной нефти в хранилищах. Ограниченность мощностей для хранения на всех трех проектах означает, что несколько недель перебоев с загрузкой могут привести к сокращению добычи.

При этом в издании добавляют, что "Лукойл", который добывает на Варандейском месторождении, не попал в санкционный список.

Поскольку все объемы нефти из арктических проектов предназначены для экспорта, не существует никакой логистической системы для ее подачи во внутреннюю российскую нефтепроводную систему.

Это означает, что при отсутствии покупателей на эти сорта нефти объемы придется хранить в плавучих хранилищах.

Напомним

Танкеры с 2 млн баррелей российской нефти изменили курс и остановились у побережья Китая после санкций США. Shandong Port Group запретила подсанкционным танкерам заходить в порты.