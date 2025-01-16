«Призрачный флот» россии потерпел удар: десятки танкеров не могут зайти в порты

Из-за новых санкций США остановилась десятая часть российского теневого флота. Почти 500 000 тонн российских нефтепродуктов заблокировано на танкерах.

Передает УНН со ссылкой на DW, Moscow Times та Bloomberg.

Детали

Последние санкции, принятые Вашингтоном, остановили значительную часть флота-призрака, который Москва использует для продажи своей нефти за рубежом. В море застряли 10 процентов танкеров теневого флота. The Moscow Times пишет о проблемах у десятой части танкеров российского теневого флота, перевозящих нефть более чем на 3,5 млрд долларов.

Среди множества санкций, введенных Вашингтоном и его партнерами, особое внимание уделяется одному ресурсу: нефти, продажа которой обеспечила Москве значительные финансовые поступления, годами наполнявшие государственный бюджет. Европейский Союз наложил эмбарго на 90% нефти, импортируемой из России, а западные страны ввели верхний предел цен на черное золото, экспортируемое Москвой.

Согласно этой системе, любое судно, эксплуатируемое западными компаниями (последние предоставляют подавляющее большинство услуг такого типа), перевозящее российскую нефть, подпадает под действие потолка, который не позволяет продавать это ископаемое топливо дороже 60 долларов за баррель. Такое решение лишает москву значительной маржи от продажи нефти.

По оценке Lloyd's List Intelligence, общий размер теневого флота РФ составляет почти 670 судов. Агентство Reuters сообщало, что по состоянию на 13 января зайти в порты Китая и других стран не могли по меньшей мере 65 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Для многих клиентов москвы риск больше не стоит того: покупка нефти, транспортируемой этими кораблями, может привести к санкциям США, что является слишком большим риском.