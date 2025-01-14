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Україна провела брифінг щодо тіньового танкерного флоту рф: що обговорювали

Україна провела брифінг щодо тіньового танкерного флоту рф: що обговорювали

Київ • УНН

 • 81946 перегляди

Представники понад 20 країн обговорили посилення санкцій проти російського нафтового експорту. Тіньовий флот РФ із 600 суден приніс агресору $180 млрд доходу минулого року.

В Україні провели брифінг, присвячений посиленню санкційного тиску на терористичну країну через її використання тіньового танкерного флоту для експорту нафти. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Захід об’єднав представників дипломатичних місій із понад 20 країн світу, включаючи держави ЄС, Великобританію, США, Канаду, Польщу, Індію, Японію, а також низку інших важливих міжнародних партнерів. 

Ключовими темами обговорення стали зусилля України та її союзників у сфері обмеження доходів рф від нафти. Ця галузь є одним із головних джерел фінансування військової агресії. За підрахунками, минулого року тіньовий флот із понад 600 суден забезпечив транспортування 90% російської нафти, що принесло агресору дохід у розмірі 180 мільярдів доларів США. 

Особливу увагу приділили питанням посилення санкційного режиму, серед яких зниження максимальної ціни на російську нафту до 40 доларів за барель, запровадження обмежень проти капітанів суден і компаній, які обслуговують цей флот, а також посилення контролю за страхуванням танкерів. 

Україна також наголосила на необхідності запровадження ембарго ЄС на імпорт російського скрапленого газу, обсяг якого минулого року досяг рекордних показників. Очікується, що це питання буде включено до 16-го пакета санкцій, який планують ухвалити в лютому. 

Окремо було відзначено значення нещодавніх санкцій США та Великої Британії проти великих російських нафтових компаній, які займають значну частку в експорті нафти морем.

Україна закликала міжнародну спільноту продовжувати тиск, щоб унеможливити подальше фінансування агресії за рахунок нафтодоларів. 

Індія відмовиться від нафтових танкерів, які потрапили під нові санкції США через перевезення для рф - Bloomberg13.01.25, 16:30 • 34181 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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