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Украина провела брифинг по теневому танкерному флоту рф: что обсуждали

Украина провела брифинг по теневому танкерному флоту рф: что обсуждали

Киев  •  УНН

 • 911 просмотра

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Представители более 20 стран обсудили ужесточение санкций против российского нефтяного экспорта. Теневой флот РФ из 600 судов принес агрессору $180 млрд дохода в прошлом году.

В Украине провели брифинг, посвященный усилению санкционного давления на террористическую страну из-за ее использования теневого танкерного флота для экспорта нефти. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Мероприятие объединило представителей дипломатических миссий из более чем 20 стран мира, включая государства ЕС, Великобританию, США, Канаду, Польшу, Индию, Японию, а также ряд других важных международных партнеров. 

Ключевыми темами обсуждения стали усилия Украины и ее союзников в сфере ограничения доходов рф от нефти. Эта отрасль является одним из главных источников финансирования военной агрессии. По подсчетам, в прошлом году теневой флот из более 600 судов обеспечил транспортировку 90% российской нефти, что принесло агрессору доход в размере 180 миллиардов долларов США. 

Особое внимание уделили вопросам усиления санкционного режима, среди которых снижение максимальной цены на российскую нефть до 40 долларов за баррель, введение ограничений против капитанов судов и компаний, обслуживающих этот флот, а также усиление контроля за страхованием танкеров. 

Украина также подчеркнула необходимость введения эмбарго ЕС на импорт российского сжиженного газа, объем которого в прошлом году достиг рекордных показателей. Ожидается, что этот вопрос будет включен в 16-й пакет санкций, который планируют принять в феврале. 

Отдельно было отмечено значение недавних санкций США и Великобритании против крупных российских нефтяных компаний, занимающих значительную долю в экспорте нефти по морю.

Украина призвала международное сообщество продолжать давление, чтобы исключить дальнейшее финансирование агрессии за счет нефтедолларов. 

Индия откажется от нефтяных танкеров, которые попали под новые санкции США из-за перевозок для рф - Bloomberg13.01.25, 16:30 • 20965 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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