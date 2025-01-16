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"Примарний флот" росії зазнав удару: десятки танкерів не можуть зайти в порти

"Примарний флот" росії зазнав удару: десятки танкерів не можуть зайти в порти

Київ • УНН

 • 29700 перегляди

Нові санкції США зупинили 10% російського тіньового флоту, що перевозить нафту. Близько 65 танкерів із російською нафтою не можуть зайти в порти Китаю та інших країн.

Через нові санкції США зупинилася десята частина російського тіньового флоту. Майже 500 000 тонн російських нафтопродуктів заблоковано на танкерах.

Передає УНН із посиланням на DW, Moscow Times та Bloomberg.

Деталі

Останні санкції, ухвалені Вашингтоном, зупинили значну частину флоту-привида, який Москва використовує для продажу своєї нафти за кордоном. У морі застрягли 10 відсотків танкерів тіньового флоту. The Moscow Times пише про проблеми у десятої частини танкерів російського тіньового флоту, що перевозять нафту більш ніж на 3,5 млрд доларів.

Серед безлічі санкцій, запроваджених Вашингтоном та його партнерами, особлива увага приділяється одному ресурсу: нафті, продаж якої забезпечив москві значні фінансові надходження, що роками наповнювали державний бюджет. Європейський Союз наклав ембарго на 90% нафти, що імпортується з росії, а західні країни запровадили верхню межу цін на чорне золото, що експортується москвою.

Згідно з цією системою, будь-яке судно, що експлуатується західними компаніями (останні надають переважну більшість послуг такого типу), що перевозить російську нафту, підпадає під дію стелі, яка не дозволяє продавати це викопне паливо дорожче 60 доларів за барель. Таке рішення позбавляє москву значної маржі від продажу нафти.

За оцінкою Lloyd's List Intelligence, загальний розмір тіньового флоту рф становить майже 670 суден. Агентство Reuters повідомляло, що станом на 13 січня зайти в порти Китаю та інших країн не могли щонайменше 65 танкерів, що перевозять російську нафту.

Для багатьох клієнтів москви ризик більше не вартий того: купівля нафти, що транспортується цими кораблями, може призвести до санкцій США, що є надто великим ризиком.


За даними Bloomberg, за тиждень до 12 січня в російських портах було завантажено 21,1 млн барелів сирої нафти, тижнем раніше - 21,2 млн. Середньодобовий показник експорту в грудні становив майже 3 млн барелів, тож за 2,5 тижні танкери могли вивезти приблизно 53 млн барелів нафти на 3,3-3,6 млрд доларів.

Загалом під обмеженнями тепер перебувають 183 танкери під прапорами різних країн, - вони, імовірно, перевозять російську нафту та нафтопродукти, порушуючи західні санкції, введені через тривалу війну рф проти України.

Нагадаємо

Представники понад 20 країн обговорили посилення санкцій проти російського нафтового експорту. Тіньовий флот РФ із 600 суден приніс агресору $180 млрд доходу минулого року.

МЗС закликає зупинити "тіньовий флот" рф після аварії танкерів в Керченській протоці10.01.25, 14:01 • 24883 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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