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Нафта дешевшає після досягнення багатомісячного максимуму: що відбувається на ринку

Київ • УНН

 • 22713 перегляди

Ціни на нафту Brent і WTI знизились на 0,5% після досягнення багатомісячних максимумів. Падіння запасів нафти в США та нові санкції проти РФ впливають на світовий ринок.

Ціни на нафту трохи знизилися в четвер, наступного дня після того, як досягли багатомісячних максимумів через останні санкції США щодо росії та більш значного, ніж прогнозувалося, падіння запасів нафти в США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 37 центів, або 0,5%, до $81,66 за барель до 10:42 за Грінвічем (12:42 за Києвом) після зростання на 2,6% на попередній сесії до найвищого рівня з 26 липня минулого року.

Ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 35 центів, або 0,4%, до $79,69 за барель після зростання на 3,3% у середу до найвищого рівня з 19 липня.

Запаси сирої нафти в США впали минулого тижня до найнижчого рівня з квітня 2022 року, на тлі того, як експорт зріс, а імпорт упав, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) у середу.

Скорочення на 2 мільйони барелів виявилося більшим, ніж падіння на 992 тис. барелів, на яке аналітики очікували в опитуванні Reuters.

Це падіння вплинуло на прогноз світових поставок після того, як США запровадили ширші санкції проти російських виробників нафти та танкерів. Санкції змусили найбільших клієнтів москви шукати заміну по всьому світу, тоді як тарифи на доставку також зросли.

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З урахуванням поточних цін на нафту можуть статися зіткнення з Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК), якщо обраний президент США Дональд Трамп буде слідувати своїй попередній схемі, пише видання. Під час свого першого терміну він вимагав від групи виробників стримувати ціни щоразу, коли Brent піднімалася приблизно до 80 доларів.

ОПЕК та її союзники, які спільно як ОПЕК+ скорочували видобуток протягом останніх двох років, імовірно, будуть обережні щодо збільшення поставок, попри недавнє зростання цін, сказав засновник Commodity Context Рорі Джонстон.

"Оптимізм групи виробників так часто руйнувався протягом останнього року, що вона, імовірно, перейде до обережності, перш ніж розпочати процес пом'якшення скорочення видобутку", - сказав Джонстон.

Обмежуючи зростання цін на нафту, Ізраїль та ХАМАС домовилися про припинення бойових дій у секторі Гази та обмін ізраїльських заручників на палестинських ув'язнених, за словами чиновника.

Що стосується попиту, то світові запаси нафти зросли на 1,2 млн барелів на день за перші два тижні 2025 року в порівнянні з тим же періодом роком раніше, що трохи нижче за очікування, написали аналітики JPMorgan у своїй замітці.

Аналітики очікують, що попит на нафту зросте на 1,4 млн барелів на день у річному обчисленні найближчими тижнями, що зумовлено зростанням туристичної активності в Індії, де проходять масштабні фестивалі, а також поїздками на святкування Місячного Нового року в Китаї наприкінці січня.

Деякі інвестори також очікують на потенційне зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою США в 2025 році після даних про зниження базової інфляції в США, що може надати підтримку економічної активності та споживанню енергоносіїв.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
jpmorgan-chaseJPMorgan Chase
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