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Питання санкцій ЄС проти рф може стати темою переговорів щодо України - Рубіо

Київ • УНН

 • 17055 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що на переговорах з рф про припинення вогню в Україні обговорять санкції ЄС. Також, ймовірно, порушать питання заморожених російських активів.

Питання санкцій ЄС проти рф може стати темою переговорів щодо України - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що на будь-яких переговорах з росією про припинення вогню з Україною буде порушене питання про санкції, запроваджених країнами Європи проти країни-агресора. Також темою обговорень можуть бути заморожені активи рф. Про це повідомляє Держдепартамент США, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання про участь європейських партнерів у мирних переговорах щодо України та позицію Вашингтона з цього приводу, Марко Рубіо зазначив, що у заяві за підсумками переговорів у Саудівській Аравії йшлося про ініціативу української сторони щодо залучення європейців.

Але я вже публічно сказав, що європейці запровадили санкції проти рф, і я припускаю, що в будь-яких переговорах - якщо ми, надіюся, дійдемо до них - з росіянами вони піднімуть (питання, - ред.) цих європейських санкцій, які були накладені на них

- сказав Рубіо.

Держсекретар висловив думку, що питання європейських санкцій "буде на столі" при майбутніх переговорах з російською стороною.

Не кажучи вже про те, що відбувається із замороженими активами тощо

- додав він.

Рубіо вважає "само собою зрозумілим", що для того, щоб в Україні "був мир, наприкінці цього процесу європейці мають прийняти певне рішення щодо того, що вони збираються робити з цими санкціями тощо".

І тому я вважаю, що вони повинні бути обов'язково залучені до цього питання

- заявив урядовець.

Рубіо додав, що "є також усілякі обіцянки щодо безпеки, які європейські країни дали Україні, і це також, я думаю, буде частиною цієї розмови, коли ми просуватимемося вперед".

Припинення вогню в Україні можна досягти протягом кількох днів - Рубіо12.03.25, 20:51 • 35893 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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