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Вопрос санкций ЕС против рф может стать темой переговоров по Украине - Рубио

Киев • УНН

 • 17055 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с рф о прекращении огня в Украине обсудят санкции ЕС. Также, вероятно, поднимут вопрос замороженных российских активов.

Вопрос санкций ЕС против рф может стать темой переговоров по Украине - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что на любых переговорах с россией о прекращении огня с Украиной будет поднят вопрос о санкциях, введенных странами Европы против страны-агрессора. Также темой обсуждений могут быть замороженные активы рф. Об этом сообщает Госдепартамент США, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос об участии европейских партнеров в мирных переговорах по Украине и позицию Вашингтона по этому поводу, Марко Рубио отметил, что в заявлении по итогам переговоров в Саудовской Аравии говорилось об инициативе украинской стороны по привлечению европейцев.

Но я уже публично сказал, что европейцы ввели санкции против рф, и я предполагаю, что в любых переговорах - если мы, надеюсь, дойдем до них - с россиянами они поднимут (вопрос, - ред.) этих европейских санкций, которые были наложены на них

- сказал Рубио.

Госсекретарь выразил мнение, что вопрос европейских санкций "будет на столе" при будущих переговорах с российской стороной.

Не говоря уже о том, что происходит с замороженными активами и т.д.

- добавил он.

Рубио считает "само собой разумеющимся", что для того, чтобы в Украине "был мир, в конце этого процесса европейцы должны принять определенное решение относительно того, что они собираются делать с этими санкциями и т.д.".

И поэтому я считаю, что они должны быть обязательно вовлечены в этот вопрос

- заявил чиновник.

Рубио добавил, что "есть также всяческие обещания по безопасности, которые европейские страны дали Украине, и это также, я думаю, будет частью этого разговора, когда мы будем продвигаться вперед".

Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио12.03.25, 20:51 • 35886 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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