Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможности прекращения огня между Украиной и россией в течение нескольких дней, если российские лидеры согласятся. Он добавил, что Украина готова к переговорам.
Госсекретарь США Марко Рубио надеется, что режим прекращения огня между россией и Украиной может произойти в течение дней, если российские лидеры согласятся. Об этом Рубио заявил в разговоре с журналистами во время остановки для дозаправки в Ирландии, сообщает The New York Times, передает УНН.
Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна сторона не стреляет друг в друга - ни ракетами, ни снарядами, ни пулями, ничем, никакой артиллерией. Стрельба прекращается, боевые действия прекращаются, и начинаются переговоры
Напомним
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что несмотря на то, что россияне не прекращают активных боевых действий, с ними постоянно происходят контакты для прекращения огня. Он также добавил, что Украина готова начать переговорный процесс.