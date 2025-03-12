Припинення вогню в Україні можна досягти протягом кількох днів - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо сподівається, що режим припинення вогню між росією та Україною може відбутися протягом днів, якщо російські лідери погодяться. Про це Рубіо заявив в розмові з журналістами під час зупинки для дозаправки в Ірландії, повідомляє The New York Times, передає УНН.

Ось як би ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів: жодна сторона не стріляє одна в одну - ні ракетами, ні снарядами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією. Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються, і починаються переговори - сказав Рубіо.

Нагадаємо

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив, що попри те, що росіяни не припиняють активних бойових дій, з ними постійно відбуваються контакти задля припинення вогню. Він також додав, що України готова розпочати переговорний процес.