Припинення вогню в Україні можна досягти протягом кількох днів - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про можливість припинення вогню між Україною та росією протягом декількох днів, якщо російські лідери погодяться. Він додав, що Україна готова до переговорів.
Держсекретар США Марко Рубіо сподівається, що режим припинення вогню між росією та Україною може відбутися протягом днів, якщо російські лідери погодяться. Про це Рубіо заявив в розмові з журналістами під час зупинки для дозаправки в Ірландії, повідомляє The New York Times, передає УНН.
Ось як би ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів: жодна сторона не стріляє одна в одну - ні ракетами, ні снарядами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією. Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються, і починаються переговори
Нагадаємо
Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив, що попри те, що росіяни не припиняють активних бойових дій, з ними постійно відбуваються контакти задля припинення вогню. Він також додав, що України готова розпочати переговорний процес.