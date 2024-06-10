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Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф
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G7 планирует сделать жесткое предупреждение китайским банкам относительно связей с рф - Reuters
G7, как ожидается, сделает строгое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций из-за войны в Украине.
Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф
Российские обстрелы повредили дома, автомобили и элеватор в нескольких н. п. Харьковской области, есть раненая.
На Сумщине ночью обесточивался объект энергетики: когда появится свет
В Сумской области ночью по техническим причинам был обесточен объект энергетической инфраструктуры, в результате чего жители Сум остались без электричества, но к 6:30 утра 10 июня энергопитание большинства потребителей было восстановлено. В ближайшие часы энергоснабжение будет восстановлено полностью.
Армия рф с ночи атаковала Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами: 76 взрывов
россияне совершили 15 обстрелов Сумской области, при этом во многих населенных пунктах было зафиксировано 76 взрывов в результате ударов артиллерии, минометов и беспилотников.
Грозовые дожди, град и шквалы и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня
10 июня на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха - от 15-20°C ночью до 25-33°C днем.
Украинские беспилотники атаковали буксир " инженер Смирнов "и баржу" секция-179 " рф в Таганрогском заливе
Беспилотники Вооруженных Сил Украины атаковали и повредили буксир и баржу рф в Таганрогском заливе, расположенном в северо-восточной части Азовского моря.
2 человека получили ранения в результате вражеских обстрелов в Херсонской области
В результате вражеских ударов по Херсонской области 2 человека получили ранения и были повреждены частные дома.
В результате российских обстрелов Днепропетровской области пострадала 44-летняя женщина
44-летняя женщина была ранена во время одного из российских обстрелов Днепропетровской области, где были повреждены жилые здания, инфраструктура и частная собственность.
рф потеряла 1190 военнослужащих за день
В течение суток рф потеряла 1190 военнослужащих, в результате чего общие боевые потери страны-террористки с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 519 750 человек, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
рф обстреляла Николаевщину: пострадавших нет
Враг артиллерией нанес удар по Куцурубской общине на Николаевщине, сообщений о жертвах нет.