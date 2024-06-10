G7 планирует сделать жесткое предупреждение китайским банкам относительно связей с рф - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  2580 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  12631 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  21735 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  171229 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  173703 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  151714 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  107254 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  90037 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  86019 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

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Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

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7 июня 2024, 06:57  •  192127 просмотра

G7 планирует сделать жесткое предупреждение китайским банкам относительно связей с рф - Reuters

G7, как ожидается, сделает строгое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций из-за войны в Украине.

Экономика •   •  7352 просмотра
G7 планирует сделать жесткое предупреждение китайским банкам относительно связей с рф - Reuters

Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф

Российские обстрелы повредили дома, автомобили и элеватор в нескольких н. п. Харьковской области, есть раненая.

Война •   •  7881 просмотра
Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф

На Сумщине ночью обесточивался объект энергетики: когда появится свет

В Сумской области ночью по техническим причинам был обесточен объект энергетической инфраструктуры, в результате чего жители Сум остались без электричества, но к 6:30 утра 10 июня энергопитание большинства потребителей было восстановлено. В ближайшие часы энергоснабжение будет восстановлено полностью.

Общество •   •  8142 просмотра
На Сумщине ночью обесточивался объект энергетики: когда появится свет

Армия рф с ночи атаковала Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами: 76 взрывов

россияне совершили 15 обстрелов Сумской области, при этом во многих населенных пунктах было зафиксировано 76 взрывов в результате ударов артиллерии, минометов и беспилотников.

Война •   •  11521 просмотра
Армия рф с ночи атаковала Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами: 76 взрывов

Грозовые дожди, град и шквалы и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

10 июня на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха - от 15-20°C ночью до 25-33°C днем.

Общество •   •  10646 просмотра
Грозовые дожди, град и шквалы и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

Украинские беспилотники атаковали буксир " инженер Смирнов "и баржу" секция-179 " рф в Таганрогском заливе

Беспилотники Вооруженных Сил Украины атаковали и повредили буксир и баржу рф в Таганрогском заливе, расположенном в северо-восточной части Азовского моря.

Война •   •  12069 просмотра
Украинские беспилотники атаковали буксир " инженер Смирнов "и баржу" секция-179 " рф в Таганрогском заливе

2 человека получили ранения в результате вражеских обстрелов в Херсонской области

В результате вражеских ударов по Херсонской области 2 человека получили ранения и были повреждены частные дома.

Общество •   •  13289 просмотра
2 человека получили ранения в результате вражеских обстрелов в Херсонской области

В результате российских обстрелов Днепропетровской области пострадала 44-летняя женщина

44-летняя женщина была ранена во время одного из российских обстрелов Днепропетровской области, где были повреждены жилые здания, инфраструктура и частная собственность.

Общество •   •  13679 просмотра
В результате российских обстрелов Днепропетровской области пострадала 44-летняя женщина

рф потеряла 1190 военнослужащих за день

В течение суток рф потеряла 1190 военнослужащих, в результате чего общие боевые потери страны-террористки с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 519 750 человек, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  13617 просмотра
рф потеряла 1190 военнослужащих за день

рф обстреляла Николаевщину: пострадавших нет

Враг артиллерией нанес удар по Куцурубской общине на Николаевщине, сообщений о жертвах нет.

Общество •   •  14737 просмотра
рф обстреляла Николаевщину: пострадавших нет