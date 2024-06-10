G7 планирует сделать жесткое предупреждение китайским банкам относительно связей с рф - Reuters

Официальные лица США ожидают, что на этой неделе "Группа семи" (G7) направит новое жесткое предупреждение более мелким китайским банкам прекратить помогать россии в уклонении от западных санкций, со ссылкой на двух человек, знакомых с этим делом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что лидеры G7, которые собираются на саммит 13-15 июня в Италии, организованный премьер-министром страны Джорджей Мэлони, во время своих частных встреч сосредоточат внимание на угрозе, которую представляет рост китайско-российской торговли для борьбы в Украине, и на том, что с этим делать.

Эти разговоры, вероятно, приведут к публичным заявлениям о проблеме, связанной с китайскими банками, по словам официального представителя США, участвовавшего в планировании мероприятия, и другого лица, проинформированного об этом вопросе.

Ожидается, что Соединенные Штаты и их партнеры по G7 - Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония - во время саммита немедленно не предпримут никаких карательных мер против каких-либо банков, таких как ограничение их доступа к системе обмена сообщениями SWIFT или прекращение доступа к доллару. Говорят, что они сосредоточены на небольших учреждениях, а не на крупнейших китайских банках, сказал один из источников.

По словам источников, переговоры о точном формате и содержании предупреждения все еще продолжались. О планах рассмотрения этой темы в формате G7 ранее не сообщалось.

Глава Минфина США предупредила банки Китая о "значительных последствиях" в случае помощи рф

Заместитель советника президента США по национальной безопасности и экономическим вопросам на этой неделе сказал Центру новой американской безопасности, что он ожидает, что лидеры G7 нацелятся на поддержку Китаем российской экономики, которая сейчас переориентирована вокруг войны.

"Наше беспокойство заключается в том, что Китай все больше становится фабрикой российской военной машины. Вы можете назвать это арсеналом автократии, если учесть, что военные амбиции россии, очевидно, угрожают существованию Украины, но все больше европейской безопасности, НАТО и трансатлантической безопасности", - сказал он.

Сингх и другие высокопоставленные чиновники администрации Байдена говорят, что Вашингтон и его партнеры готовы применить санкции и более жесткий экспортный контроль, чтобы уменьшить способность россии обходить западные санкции, включая вторичные санкции, которые могут быть использованы против банков и других финансовых учреждений.

Вашингтон готов на этой неделе объявить новые значительные санкции в отношении финансовых и нефинансовых целей, сообщил источник, знакомый с планами.

Ожидается, что нынешний саммит G7 также будет сосредоточен на привлечении прибылей, полученных от российских активов, замороженных на Западе, в пользу Украины.

В G7 призвали Китай прекратить предоставлять россии материалы для развития производства

Вашингтон до сих пор не желал вводить санкции против крупных банков Китая - аналитики давно считали это "ядерным" вариантом - из-за огромных волновых последствий, которые это может нанести мировой экономике и отношениям между США и Китаем.

Обеспокоенность возможностью санкций уже вынудила крупные банки Китая ограничить платежи за трансграничные транзакции с участием россиян или вообще отказаться от какого-либо участия, сообщало Reuters.

Это подтолкнуло китайские компании к небольшим банкам на границе и подтолкнуло к использованию подпольных каналов финансирования или запрещенной криптовалюты. Западные официальные лица обеспокоены тем, что некоторые китайские финансовые учреждения все что способствуют торговле товарами двойного гражданского и военного назначения.

Пекин обвинил Вашингтон в необоснованных утверждениях о том, что он называет нормальным торговым обменом с москвой.

Администрация Байдена в этом году начала исследовать, какие санкционные инструменты могут быть в ее распоряжении, чтобы помешать китайским банкам, сообщил Reuters официальный представитель США, но не планировала предпринимать такие шаги в ближайшее время. В декабре президент США Джо Байден подписал указ, угрожая санкциями финансовым учреждениям, которые помогают москве обходить санкции Запада.

Дополнение

В прошлом США вводили санкции в отношении небольших китайских банков, таких как Bank of Kunlun, из-за различных проблем, включая сотрудничество с иранскими учреждениями.

Китай и россия способствовали увеличению торговли в юанях вместо доллара после войны в Украине, потенциально защитив свои экономики от возможных санкций США.