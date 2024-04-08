Глава Минфина США предупредила банки Китая о "значительных последствиях" в случае помощи рф

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен завершила четыре дня переговоров в Китае предупреждением банкам и экспортерам страны о последствиях, если те будут помогать укреплять военный потенциал россии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Я подчеркнула, что компании, включая те, что находятся в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне россии, и что они столкнутся со значительными последствиями, если это сделают, - заявила Йеллен.

Детали

Она также отметила, что любые банки, которые способствуют крупным транзакциям, направляющим товары военного назначения или двойного назначения на российскую оборонно-промышленную базу, подвергаются риску санкций США.

Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена пытается расправиться с фирмами по всему миру, которые помогают россии избежать сети санкций, которые Штаты и их союзники ввели против москвы после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что помощь Китая военно-промышленному комплексу рф имеет "масштаб, вызывающий беспокойство". В свою очередь глава министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила, что компании, которые помогают рф, ждут серьезные последствия.

