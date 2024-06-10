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G7 планує зробити суворе попередження китайським банкам щодо зв'язків з рф - Reuters

G7 планує зробити суворе попередження китайським банкам щодо зв'язків з рф - Reuters

Київ • УНН

 • 23371 перегляди

G7, як очікується, зробить суворе попередження невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати росії ухилятися від західних санкцій через війну в Україні.

Офіційні особи США очікують, що цього тижня "Група семи" (G7) надішле нове жорстке попередження дрібнішим китайським банкам припинити допомагати росії в ухиленні від західних санкцій, з посиланням на двох осіб, знайомих із цією справою, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Очікується, що лідери G7, які збираються на саміт 13-15 червня в Італії, організований прем’єр-міністром країни Джорджою Мелоні, під час своїх приватних зустрічей зосередять увагу на загрозі, яку становить зростання китайсько-російської торгівлі для боротьби в Україні, і на тому, що з цим робити.

Ці розмови, імовірно, призведуть до публічних заяв щодо проблеми, пов’язаної з китайськими банками, за словами офіційного представника США, який брав участь у плануванні заходу, та іншої особи, проінформованої про це питання.

Очікується, що Сполучені Штати та їхні партнери по G7 - Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія - під час саміту негайно не вживатимуть жодних каральних заходів проти будь-яких банків, таких як обмеження їхнього доступу до системи обміну повідомленнями SWIFT або припинення доступу до долара. Кажуть, що вони зосереджені на невеликих установах, а не на найбільших китайських банках, сказало один із джерел.

Переговори щодо точного формату та змісту попередження все ще тривали, за словами джерел. Про плани розгляду цієї теми у форматі G7 раніше не повідомлялося.

Глава Мінфіну США попередила банки Китаю про "значні наслідки" у разі допомоги рф08.04.24, 11:14 • 25499 переглядiв

Заступник радника президента США з національної безпеки та економічних питань цього тижня сказав Центру нової американської безпеки, що він очікує, що лідери G7 націляться на підтримку Китаєм російської економіки, яка зараз переорієнтована навколо війни.

"Наше занепокоєння полягає в тому, що Китай все більше стає фабрикою російської воєнної машини. Ви можете назвати це арсеналом автократії, якщо врахувати, що військові амбіції росії, очевидно, загрожують існуванню України, але все більше європейській безпеці, НАТО та трансатлантичній безпеці", - сказав він.

Сінгх та інші високопосадовці адміністрації Байдена кажуть, що Вашингтон і його партнери готові застосувати санкції та жорсткіший експортний контроль, щоб зменшити здатність росії обходити західні санкції, включно з вторинними санкціями, які можуть бути використані проти банків та інших фінансових установ.

Вашингтон готовий цього тижня оголосити нові значні санкції щодо фінансових і нефінансових цілей, повідомило джерело, знайоме з планами.

Очікується, що цьогорічний саміт G7 також буде зосереджений на залученні прибутків, отриманих від російських активів, заморожених на Заході, на користь України.

У G7 закликали Китай припинити надавати росії матеріали для розвитку виробництва 19.04.24, 19:33 • 28624 перегляди

Вашингтон досі не бажав запроваджувати санкції проти великих банків Китаю - аналітики давно вважали це "ядерним" варіантом - через величезні хвильові наслідки, які це може завдати світовій економіці та відносинам між США та Китаєм.

Занепокоєння можливістю санкцій вже змусило великі банки Китаю обмежити платежі за транскордонні транзакції за участю росіян або взагалі відмовитися від будь-якої участі, повідомляло Reuters.

Це підштовхнуло китайські компанії до невеликих банків на кордоні та підштовхнуло до використання підпільних каналів фінансування або забороненої криптовалюти. Західні офіційні особи стурбовані тим, що деякі китайські фінансові установи все ще сприяють торгівлі товарами подвійного цивільного та військового призначення.

Пекін звинуватив Вашингтон у безпідставних твердженнях про те, що він називає нормальним торговим обміном з москвою.

Адміністрація Байдена цього року почала досліджувати, які санкційні інструменти можуть бути в її розпорядженні, щоб перешкодити китайським банкам, повідомив Reuters офіційний представник США, але не планувала вживати таких кроків найближчим часом. У грудні президент США Джо Байден підписав указ, погрожуючи санкціями фінансовим установам, які допомагають москві обходити санкції Заходу.

Доповнення

У минулому США накладали санкції на невеликі китайські банки, такі як Bank of Kunlun, через різні проблеми, зокрема співпрацю з іранськими установами.

Китай і росія сприяли збільшенню торгівлі в юанях замість долара після війни в Україні, потенційно захистивши свої економіки від можливих санкцій США.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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