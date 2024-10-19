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Экспорт Китая в россию достиг рекорда на фоне санкций

Экспорт Китая в россию достиг рекорда на фоне санкций

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 07:38  •  2173 просмотра

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В сентябре экспорт Китая в россию достиг рекордных 11,25 млрд долларов, выросши на 16,6%. В то же время импорт из россии упал на 9,2% из-за санкций, усложнивших международные платежи для москвы.

Экспорт Китая в россию в сентябре достиг рекордного уровня в 11,25 млрд долларов США, на фоне снижения импорта из россии и санкций, усложнивших международные платежи, пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post. 

Детали

Хотя Китай сократил импорт из россии, пока та борется с санкциями, связанными с международными платежами, экспорт в северного соседа в сентябре достиг рекордного уровня, поскольку китайские компании быстро заняли места, освободившиеся после выхода западных фирм.

По данным таможни, в сентябре экспорт Китая в россию составил 11,25 млрд долларов США, что стало самым высоким месячным показателем за всю историю наблюдений. Экспорт вырос на 16,6% в годовом исчислении, показав самый быстрый рост с 2024 года. В то же время импорт Китая из россии упал на 9,2% по сравнению с прошлым годом в юанях, что стало резким падением после снижения на 1,1% в августе.

Санкции США и ЕС против россии из-за войны рф против Украины усложнили международные платежи для москвы, даже с такими странами, как Китай, которые не присоединились к санкциям.

В частности, США и их союзники заморозили российские активы за рубежом и исключили российские банки из системы Swift, что повлекло задержки в трансграничных расчетах. На предстоящем саммите БРИКС, который пройдет со вторника по четверг, россия, как сообщается, вероятно, предложит блоку стран рассмотреть возможность создания новой системы трансграничных платежей.

Такая система могла бы предусматривать обход платежных ограничений через несколько механизмов, в частности сеть коммерческих банков для проведения транзакций в местных валютах, налаживание прямых связей между центральными банками и создание торговых центров для сырьевых товаров.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Китай не может подпитывать конфликт в Украине без последствий для своих интересов. Он призвал работать с партнерами над преодолением общих вызовов и защитой ценностей.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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