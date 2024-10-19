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Експорт Китаю до росії досяг рекорду на тлі санкцій

Київ • УНН

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У вересні експорт Китаю до росії сягнув рекордних 11,25 млрд доларів, зрісши на 16,6%. Водночас імпорт з росії впав на 9,2% через санкції, що ускладнили міжнародні платежі для москви.

Експорт Китаю до росії досяг рекорду на тлі санкцій

Експорт Китаю до росії у вересні досягнув рекордного рівня в 11,25 млрд доларів США, на тлі зниження імпорту з росії та санкцій, що ускладнили міжнародні платежі, пише УНН з посиланням на South China Morning Post. 

Деталі

Хоча Китай скоротив імпорт з росії, поки та бореться із санкціями, пов’язаними з міжнародними платежами, експорт до північного сусіда у вересні досяг рекордного рівня, оскільки китайські компанії швидко зайняли місця, що звільнилися після виходу західних фірм.

За даними митниці, у вересні експорт Китаю до росії становив 11,25 млрд доларів США, що стало найвищим місячним показником за всю історію спостережень. Експорт зріс на 16,6% у річному обчисленні, показавши найшвидше зростання з 2024 року. Водночас імпорт Китаю з росії впав на 9,2% порівняно з минулим роком у юанях, що стало різкішим падінням після зниження на 1,1% у серпні.

Санкції США та ЄС проти росії через війну рф проти України ускладнили міжнародні платежі для москви, навіть із такими країнами, як Китай, які не приєдналися до санкцій.

Зокрема, США та їхні союзники заморозили російські активи за кордоном та виключили російські банки з системи Swift, що спричинило затримки у транскордонних розрахунках. На майбутньому саміті БРІКС, який пройде з вівторка по четвер, росія, як повідомляється, імовірно, запропонує блоку країн розглянути можливість створення нової системи транскордонних платежів.

Така система могла б передбачати обхід платіжних обмежень через кілька механізмів, зокрема мережу комерційних банків для проведення транзакцій у місцевих валютах, налагодження прямих зв’язків між центральними банками та створення торгових центрів для сировинних товарів.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Китай не може підживлювати конфлікт в Україні без наслідків для своїх інтересів. Він закликав працювати з партнерами над подоланням спільних викликів та захистом цінностей.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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