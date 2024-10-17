Китай не може й надалі підживлювати війну проти України без наслідків - Рютте

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5394 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 15396 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 31860 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47426 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82219 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66815 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79017 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94015 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87402 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179051 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11916 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10536 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9824 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 3872 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 5228 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 31866 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179054 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334940 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268667 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379077 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1884 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47429 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18439 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23546 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29213 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Китай не може й надалі підживлювати війну проти України без наслідків - Рютте

Київ • УНН

 • 17977 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Китай не може підживлювати конфлікт в Україні без наслідків для своїх інтересів. Він закликав працювати з партнерами над подоланням спільних викликів та захистом цінностей.

Китай не може й надалі підживлювати війну проти України без наслідків - Рютте

Китай став вирішальним чинником, що сприяє у війні росії проти України. Він не може й надалі підживлювати конфлікт без того, щоб це вплинуло на його інтереси та репутацію. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час заяв для ЗМІ, передає кореспондент УНН.

"Китай став вирішальним чинником, що сприяє у війні росії проти України. Він не може й надалі підживлювати найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це вплинуло на його інтереси та репутацію. Іран та Північна Корея заправляють російську військову машину ракетами та безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості", - сказав Рютте.

Він наголосив, що потрібно працювати з партнерами-однодумцями над подоланням спільних викликів.

"Тому ми повинні чітко оцінювати виклики, які стоять перед нами. Ми повинні працювати з нашими партнерами-однодумцями над подоланням наших спільних викликів та захистом наших спільних цінностей", - заявив Рютте.

Доповнення

Міністр Сибіга заявив, що КНДР готує не найманців, а регулярні війська для війни в Україні. Це загрожує ескалацією конфлікту, тому Україна закликає партнерів посилити санкції та військову допомогу.

Захід отримав докази таємних поставок зброї з Китаю до росії - ЗМІ28.09.24, 16:41 • 42316 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Марк Рютте
NATO
Північна Корея
Європа
Китай
Україна
Іран
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72