Китай не може й надалі підживлювати війну проти України без наслідків - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Китай не може підживлювати конфлікт в Україні без наслідків для своїх інтересів. Він закликав працювати з партнерами над подоланням спільних викликів та захистом цінностей.
Китай став вирішальним чинником, що сприяє у війні росії проти України. Він не може й надалі підживлювати конфлікт без того, щоб це вплинуло на його інтереси та репутацію. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час заяв для ЗМІ, передає кореспондент УНН.
"Китай став вирішальним чинником, що сприяє у війні росії проти України. Він не може й надалі підживлювати найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це вплинуло на його інтереси та репутацію. Іран та Північна Корея заправляють російську військову машину ракетами та безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості", - сказав Рютте.
Він наголосив, що потрібно працювати з партнерами-однодумцями над подоланням спільних викликів.
"Тому ми повинні чітко оцінювати виклики, які стоять перед нами. Ми повинні працювати з нашими партнерами-однодумцями над подоланням наших спільних викликів та захистом наших спільних цінностей", - заявив Рютте.
Доповнення
Міністр Сибіга заявив, що КНДР готує не найманців, а регулярні війська для війни в Україні. Це загрожує ескалацією конфлікту, тому Україна закликає партнерів посилити санкції та військову допомогу.
Захід отримав докази таємних поставок зброї з Китаю до росії - ЗМІ28.09.24, 16:41 • 42316 переглядiв