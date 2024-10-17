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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай не может и дальше подпитывать войну против Украины без последствий - Рютте

Китай не может и дальше подпитывать войну против Украины без последствий - Рютте

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 16:47  •  3857 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Китай не может подпитывать конфликт в Украине без последствий для своих интересов. Он призвал работать с партнерами над преодолением общих вызовов и защитой ценностей.

Китай стал решающим фактором, способствующим в войне россии против Украины. Он не может и в дальнейшем подпитывать конфликт без того, чтобы это повлияло на его интересы и репутацию. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время заявлений для СМИ, передает корреспондент УНН.

"Китай стал решающим фактором, способствующим в войне россии против Украины. Он не может и дальше подпитывать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны без того, чтобы это повлияло на его интересы и репутацию. Иран и Северная Корея заправляют российскую военную машину ракетами и беспилотниками в обмен на поддержку их военной промышленности", - сказал Рютте.

Он подчеркнул, что нужно работать с партнерами-единомышленниками над преодолением общих вызовов.

"Поэтому мы должны четко оценивать вызовы, которые стоят перед нами. Мы должны работать с нашими партнерами-единомышленниками над преодолением наших общих вызовов и защитой наших общих ценностей", - заявил Рютте.

Дополнение

Министр Сибига заявил, что КНДР готовит не наемников, а регулярные войска для войны в Украине. Это грозит эскалацией конфликта, поэтому Украина призывает партнеров усилить санкции и военную помощь.

Запад получил доказательства тайных поставок оружия из Китая в россию - СМИ28 сентября 2024, 13:41 • 40223 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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