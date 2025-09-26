Microsoft и Asus открыли предзаказ на Xbox Ally X: какие цены

$41.410.03
48.660.14
ukenru
Эксклюзив
06:40 • 6220 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 13340 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 20923 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 33549 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 31645 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 65661 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 41893 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61694 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 60162 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 78459 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
78%
764мм
Популярные новости
МИД Польши призывает своих граждан покинуть Беларусь: в чем причина25 сентября, 22:38 • 5338 просмотра
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видеоPhoto26 сентября, 01:05 • 16854 просмотра
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США02:40 • 3436 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС02:59 • 16807 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto03:46 • 12553 просмотра
публикации
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
06:40 • 6210 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 13334 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 24150 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 30517 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 38069 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рафаэль Гросси
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Дания
Австралия
Реклама
УНН Lite
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 1650 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 25985 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 34209 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 67630 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 125344 просмотра
Актуальное
ТикТок
Truth Social
Нефть марки Brent
Шахед-136
Вашингтон Пост

Microsoft и Asus открыли предзаказ на Xbox Ally X: какие цены

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Microsoft и Asus официально открыли предзаказ на ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, которые поступят в продажу 16 октября. Цены на консоли варьируются от 499 до 1599 долларов в зависимости от модели и региона.

Microsoft и Asus открыли предзаказ на Xbox Ally X: какие цены
The Verge

Microsoft и Asus официально открыли предварительный заказ на ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

В США они стоят $599 и $999 соответственно, в Канаде - $799 и $1299 канадских долларов, в Европе - $599 и $899, в Великобритании - $499 и $799, а в Австралии - $799 и $1599 австралийских долларов. Обе консоли поступят в продажу 16 октября.

Как отмечает издание, есть несколько способов оценить эти цены. "Если вы привыкли к ценам на консоли, то первые портативные консоли Xbox от Microsoft недешевы", - говорится в публикации.

Как сообщается, даже белый Xbox Ally стоит на 150 долларов дороже, чем Switch 2, который сам по себе критиковали за цену, и на 100 долларов дороже, чем гораздо более мощный Xbox Series X во время запуска в США. В Европе и Великобритании более слабая из двух Ally стоит столько же, сколько и Xbox Series X.

Как указано, Ally за 599 долларов оснащен ранее невиданным процессором Ryzen Z2 A, который гораздо больше похож на чип из Steam Deck. Вместо 8 ядер CPU Zen 5 и 16 ядер GPU RDNA 3.5, рассчитанных на TDP от 15 до 35 Вт, вы получите 4 ядра CPU Zen 2 и 8 ядер GPU RDNA 2, рассчитанных на TDP от 6 до 20 Вт для игр с низкой производительностью, пишет издание.

Microsoft сообщает, что консоли будут доступны в Австралии, Бельгии, Канаде, Чешской Республике, Дании, Египте, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Гонконге, Венгрии, Индонезии, Ирландии, Италии, Японии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Португалии, Республике Корея, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Словении, Южной Африке, Испании, Швеции, Тайване, Таиланде, Турции, Украине, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Соединенных Штатах и Вьетнаме, а также в Бразилии, Китае, Индии, Люксембурге, Малайзии, Филиппинах и Швейцарии.

Sony рассматривает возможность повышения цен на PS5 для покрытия пошлин Трампа - СМИ14.05.25, 16:05 • 2513 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Республика Ирландия
Вьетнам
Малайзия
Новая Зеландия
Мексика
Швейцария
Таиланд
Индонезия
Бразилия
Австралия
Филиппины
Индия
Гонконг
Сингапур
Тайвань
Финляндия
Дания
Южная Африка
Южная Корея
Канада
Словения
Люксембург
Франция
Швеция
Бельгия
Норвегия
Великобритания
Чешская Республика
Греция
Италия
Испания
Саудовская Аравия
Европа
Германия
Нидерланды
Португалия
Румыния
Объединенные Арабские Эмираты
Китай
Япония
Турция
Соединённые Штаты
Венгрия
Египет
Украина
Майкрософт
Польша