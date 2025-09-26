Microsoft и Asus открыли предзаказ на Xbox Ally X: какие цены
Киев • УНН
Microsoft и Asus официально открыли предзаказ на ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, которые поступят в продажу 16 октября. Цены на консоли варьируются от 499 до 1599 долларов в зависимости от модели и региона.
Microsoft и Asus официально открыли предварительный заказ на ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, пишет УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
В США они стоят $599 и $999 соответственно, в Канаде - $799 и $1299 канадских долларов, в Европе - $599 и $899, в Великобритании - $499 и $799, а в Австралии - $799 и $1599 австралийских долларов. Обе консоли поступят в продажу 16 октября.
Как отмечает издание, есть несколько способов оценить эти цены. "Если вы привыкли к ценам на консоли, то первые портативные консоли Xbox от Microsoft недешевы", - говорится в публикации.
Как сообщается, даже белый Xbox Ally стоит на 150 долларов дороже, чем Switch 2, который сам по себе критиковали за цену, и на 100 долларов дороже, чем гораздо более мощный Xbox Series X во время запуска в США. В Европе и Великобритании более слабая из двух Ally стоит столько же, сколько и Xbox Series X.
Как указано, Ally за 599 долларов оснащен ранее невиданным процессором Ryzen Z2 A, который гораздо больше похож на чип из Steam Deck. Вместо 8 ядер CPU Zen 5 и 16 ядер GPU RDNA 3.5, рассчитанных на TDP от 15 до 35 Вт, вы получите 4 ядра CPU Zen 2 и 8 ядер GPU RDNA 2, рассчитанных на TDP от 6 до 20 Вт для игр с низкой производительностью, пишет издание.
Microsoft сообщает, что консоли будут доступны в Австралии, Бельгии, Канаде, Чешской Республике, Дании, Египте, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Гонконге, Венгрии, Индонезии, Ирландии, Италии, Японии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Португалии, Республике Корея, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Словении, Южной Африке, Испании, Швеции, Тайване, Таиланде, Турции, Украине, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Соединенных Штатах и Вьетнаме, а также в Бразилии, Китае, Индии, Люксембурге, Малайзии, Филиппинах и Швейцарии.
