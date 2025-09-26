Microsoft і Asus відкрили попереднє замовлення на Xbox Ally X: які ціни

The Verge

Microsoft і Asus офіційно відкрили попереднє замовлення на ROG Xbox Ally і ROG Xbox Ally X, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

У США вони коштують $599 і $999 відповідно, у Канаді - $799 і $1299 канадських доларів, у Європі - $599 та $899, у Великій Британії - $499 та $799, а в Австралії - $799 та $1599 австралійських доларів. Обидві консолі надійдуть у продаж 16 жовтня.

Як зазначає видання, є кілька способів оцінити ці ціни. "Якщо ви звикли до цін на консолі, то перші портативні консолі Xbox від Microsoft недешеві", - ідеться у публікації.

Як повідомляється, навіть білий Xbox Ally коштує на 150 доларів дорожче, ніж Switch 2, який сам по собі критикували за ціну, і на 100 доларів дорожче, ніж набагато потужніший Xbox Series X під час запуску в США. У Європі та Великій Британії слабший з двох Ally коштує стільки ж, скільки й Xbox Series X.

Як вказано, Ally за 599 доларів оснащений раніше небаченим процесором Ryzen Z2 A, який набагато більше схожий на чіп зі Steam Deck. Замість 8 ядер CPU Zen 5 та 16 ядер GPU RDNA 3.5, розрахованих на TDP від ​​15 до 35 Вт, ви отримаєте 4 ядра CPU Zen 2 та 8 ядер GPU RDNA 2, розрахованих на TDP від ​​6 до 20 Вт для ігор з низькою продуктивністю, пише видання.

Microsoft повідомляє, що консолі будуть доступні в Австралії, Бельгії, Канаді, Чеській Республіці, Данії, Єгипті, Фінляндії, Франції, Німеччині, Греції, Гонконзі, Угорщині, Індонезії, Ірландії, Італії, Японії, Мексиці, Нідерландах, Новій Зеландії, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіці Корея, Румунії, Саудівській Аравії, Сінгапурі, Словенії, Південній Африці, Іспанії, Швеції, Тайвані, Таїланді, Туреччині, Україні, Об'єднаних Арабських Еміратах, Великій Британії, Сполучених Штатах та В'єтнамі, а також у Бразилії, Китаї, Індії, Люксембурзі, Малайзії, Філіппінах та Швейцарії.

