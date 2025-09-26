$41.490.08
Ексклюзив
06:40 • 7866 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30 • 14560 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 21431 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 34054 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 32054 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 65873 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42025 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61733 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 60201 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 78563 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Популярнi новини
МЗС Польщі закликає своїх громадян покинути Білорусь: у чому причина25 вересня, 22:38 • 6578 перегляди
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto26 вересня, 01:05 • 17471 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів01:49 • 9792 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС02:59 • 17476 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto03:46 • 13245 перегляди
Microsoft і Asus відкрили попереднє замовлення на Xbox Ally X: які ціни

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Microsoft та Asus офіційно відкрили попереднє замовлення на ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X, які надійдуть у продаж 16 жовтня. Ціни на консолі варіюються від 499 до 1599 доларів залежно від моделі та регіону.

Microsoft і Asus відкрили попереднє замовлення на Xbox Ally X: які ціни
The Verge

Microsoft і Asus офіційно відкрили попереднє замовлення на ROG Xbox Ally і ROG Xbox Ally X, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

У США вони коштують $599 і $999 відповідно, у Канаді - $799 і $1299 канадських доларів, у Європі - $599 та $899, у Великій Британії - $499 та $799, а в Австралії - $799 та $1599 австралійських доларів. Обидві консолі надійдуть у продаж 16 жовтня.

Як зазначає видання, є кілька способів оцінити ці ціни. "Якщо ви звикли до цін на консолі, то перші портативні консолі Xbox від Microsoft недешеві", - ідеться у публікації.

Як повідомляється, навіть білий Xbox Ally коштує на 150 доларів дорожче, ніж Switch 2, який сам по собі критикували за ціну, і на 100 доларів дорожче, ніж набагато потужніший Xbox Series X під час запуску в США. У Європі та Великій Британії слабший з двох Ally коштує стільки ж, скільки й Xbox Series X.

Як вказано, Ally за 599 доларів оснащений раніше небаченим процесором Ryzen Z2 A, який набагато більше схожий на чіп зі Steam Deck. Замість 8 ядер CPU Zen 5 та 16 ядер GPU RDNA 3.5, розрахованих на TDP від ​​15 до 35 Вт, ви отримаєте 4 ядра CPU Zen 2 та 8 ядер GPU RDNA 2, розрахованих на TDP від ​​6 до 20 Вт для ігор з низькою продуктивністю, пише видання.

Microsoft повідомляє, що консолі будуть доступні в Австралії, Бельгії, Канаді, Чеській Республіці, Данії, Єгипті, Фінляндії, Франції, Німеччині, Греції, Гонконзі, Угорщині, Індонезії, Ірландії, Італії, Японії, Мексиці, Нідерландах, Новій Зеландії, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіці Корея, Румунії, Саудівській Аравії, Сінгапурі, Словенії, Південній Африці, Іспанії, Швеції, Тайвані, Таїланді, Туреччині, Україні, Об'єднаних Арабських Еміратах, Великій Британії, Сполучених Штатах та В'єтнамі, а також у Бразилії, Китаї, Індії, Люксембурзі, Малайзії, Філіппінах та Швейцарії.

Sony розглядає можливість підвищення цін на PS5 для покриття мит Трампа - ЗМІ14.05.25, 16:05 • 2513 переглядiв

Юлія Шрамко

