Sony розглядає можливість підвищення цін на PS5 для покриття мит Трампа - ЗМІ

Компанія Sony оголосила свій фінансовий прогноз на наступний рік, і очікує, що мита США торкнуться її на суму 100 мільярдів ієн (близько 680 мільйонів доларів). Щоб компенсувати це, компанія заявляє, що розглядає варіанти, включаючи перенесення виробництва в США і підвищення цін для споживачів, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Спілкуючись з інвесторами під час конференції щодо доходів компанії, фінансовий директор Sony Лінь Тао підтвердив, що компанія розглядає можливість "перенесення" ціни мит на споживачів, щоб пом'якшити вплив на її чистий прибуток. Однак Тао не згадав PS5 по імені, і цілком можливо, що Sony може спробувати захистити ціни на свою консоль за рахунок підвищення цін в інших частинах свого електронного бізнесу. Sony вже підвищила ціни на PS5 цього року, але тільки у Великій Британії, Європі, Австралії та Новій Зеландії.

Генеральний директор Хірокі Тотокі згадав PS5, коли обговорював можливість перенесення виробництва в США, щоб уникнути основного удару мит Дональда Трампа. Він визнав, що консоль "можна виробляти локально", і що це буде "ефективною стратегією", яку "потрібно розглядати в майбутньому".

За 12 місяців, що закінчилися в березні, Sony відвантажила 18,5 мільйонів консолей PS5 - трохи менше, ніж 20,8 мільйонів роком раніше - довівши обсяг поставок за весь термін служби до 77,7 мільйонів.

Sony, як і раніше, виробляє більшу частину свого обладнання PS5 в Китаї, і тому її ігровий бізнес зараз особливо схильний до ризику. Навіть після 90-денної паузи і зниження ставок, оголошених на цьому тижні, 30-відсоткове мито на імпорт в США з Китаю істотно вище 10-відсоткової ставки, що стягується з інших країн, а ігрові консолі не були включені у винятки для деяких інших електронних пристроїв.

Доповнення

Microsoft вже підняла ціну на свої консолі Xbox на 100 доларів, хоча Nintendo поки вирішила зберегти ціну Switch 2 колишньою перед її запуском в наступному місяці.