Sony рассматривает возможность повышения цен на PS5 для покрытия пошлин Трампа - СМИ

Компания Sony объявила свой финансовый прогноз на следующий год, и ожидает, что пошлины США затронут ее на сумму 100 миллиардов иен (около 680 миллионов долларов). Чтобы компенсировать это, компания заявляет, что рассматривает варианты, включая перенос производства в США и повышение цен для потребителей, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Общаясь с инвесторами во время конференции по доходам компании, финансовый директор Sony Линь Тао подтвердил, что компания рассматривает возможность "переноса" цены пошлин на потребителей, чтобы смягчить влияние на ее чистую прибыль. Однако Тао не упомянул PS5 по имени, и вполне возможно, что Sony может попытаться защитить цены на свою консоль за счет повышения цен в других частях своего электронного бизнеса. Sony уже повысила цены на PS5 в этом году, но только в Великобритании, Европе, Австралии и Новой Зеландии.

Генеральный директор Хироки Тотоки упомянул PS5, когда обсуждал возможность переноса производства в США, чтобы избежать основного удара пошлин Дональда Трампа. Он признал, что консоль "можно производить локально", и что это будет "эффективной стратегией", которую "нужно рассматривать в будущем".

За 12 месяцев, закончившихся в марте, Sony отгрузила 18,5 миллионов консолей PS5 - немного меньше, чем 20,8 миллионов годом ранее - доведя объем поставок за весь срок службы до 77,7 миллионов.

Sony по-прежнему производит большую часть своего оборудования PS5 в Китае, и поэтому ее игровой бизнес сейчас особенно подвержен риску. Даже после 90-дневной паузы и снижения ставок, объявленных на этой неделе, 30-процентная пошлина на импорт в США из Китая существенно выше 10-процентной ставки, взимаемой с других стран, а игровые консоли не были включены в исключения для некоторых других электронных устройств.

Дополнение

Microsoft уже подняла цену на свои консоли Xbox на 100 долларов, хотя Nintendo пока решила сохранить цену Switch 2 прежней перед ее запуском в следующем месяце.