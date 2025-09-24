Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали рф припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

Україна, ЄС та ще 36 країн спільно заявили про єдність у солідарності та спільно закликали росію припинити вбивства та розпочати змістовні переговори з Україною. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Деталі

Відповідну заяву спільна заяву від імені України, Європейського Союзу, а також Албанії, Андорри, Австралії, Австрії, Бельгії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Монако, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції та Великої Британії виголошено на спільному заході в Штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй 23 вересня 2025 року міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та високою представницею/віцепрезиденткою ЄС Каєю Каллас.

Ми зберігаємо єдність у той час, як загарбницька війна Росії проти України продовжує завдавати страждань людям і дестабілізувати міжнародний мир. Це незаконне, неспровоковане та невиправдане повномасштабне вторгнення, яке триває вже четвертий рік, є кричущим порушенням Статуту ООН. Міжнародне співтовариство має залишатися єдиним у протидії цим серйозним порушенням міжнародного права та підтримці свободи, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми єдині в нашій солідарності і спільно закликаємо Російську Федерацію припинити вбивства та розпочати змістовні переговори з Україною - йдеться у спільній заяві.

Країни наголосили, що навмисні удари по цивільних людях чи цивільних об'єктах, а також заподіяння непропорційної шкоди цивільним є воєнними злочинами.

росія має негайно припинити невибіркові ракетні та дронові атаки проти українських міст і громад. Вкотре наголошуємо на необхідності забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини згідно з міжнародним правом. - наголосили підписанти.

В документі зазначено, що в останні місяці росія обрала шлях ескалації: висуваючи максималістські вимоги, збільшила кількість нападів на невинних цивільних осіб, а також здійснила безпрецедентне та навмисне порушення повітряного простору держав-членів ЄС дронами та літаками. росія підриває європейський та глобальний мир і безпеку.

Ці дії демонструють, що саме росія стоїть на заваді миру. Ніхто не прагне миру більше, ніж український народ. Разом ми закликаємо всіх світових партнерів використати свій вплив і максимально посилити тиск на Росію, щоб вона негайно припинила цю незаконну агресію і доклала зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру - написано в документі.

"Залишаємося непохитними у підтримці України - у військовому, економічному, політичному та дипломатичному вимірах. Підтримуємо справедливий і тривалий мир, заснований на міжнародному праві та Статуті ООН. Наша підтримка України спрямована на втілення миру в дійсність", - йдеться в документі.

Ми повинні добиватись повного припинення вогню в Україні і справедливого миру - Гутерріш