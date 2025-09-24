$41.380.13
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 12364 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 13177 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 15549 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 34911 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 23520 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 54573 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40872 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38269 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50981 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали рф припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Україна, ЄС та 36 країн спільно закликали Росію припинити вбивства та розпочати переговори з Україною. Заява виголошена в ООН 23 вересня 2025 року.

Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали рф припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

Україна, ЄС та ще 36 країн спільно заявили про єдність у солідарності та спільно закликали росію припинити вбивства та розпочати змістовні переговори з Україною. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Деталі

Відповідну заяву спільна заяву від імені України, Європейського Союзу, а також Албанії, Андорри, Австралії, Австрії, Бельгії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Монако, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції та Великої Британії виголошено на спільному заході в Штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй 23 вересня 2025 року міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та високою представницею/віцепрезиденткою ЄС Каєю Каллас.

Ми зберігаємо єдність у той час, як загарбницька війна Росії проти України продовжує завдавати страждань людям і дестабілізувати міжнародний мир. Це незаконне, неспровоковане та невиправдане повномасштабне вторгнення, яке триває вже четвертий рік, є кричущим порушенням Статуту ООН. Міжнародне співтовариство має залишатися єдиним у протидії цим серйозним порушенням міжнародного права та підтримці свободи, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми єдині в нашій солідарності і спільно закликаємо Російську Федерацію припинити вбивства та розпочати змістовні переговори з Україною

- йдеться у спільній заяві.

Країни наголосили, що навмисні удари по цивільних людях чи цивільних об'єктах, а також заподіяння непропорційної шкоди цивільним є воєнними злочинами.

росія має негайно припинити невибіркові ракетні та дронові атаки проти українських міст і громад. Вкотре наголошуємо на необхідності забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини згідно з міжнародним правом.

- наголосили підписанти.

В документі зазначено, що в останні місяці росія обрала шлях ескалації: висуваючи максималістські вимоги, збільшила кількість нападів на невинних цивільних осіб, а також здійснила безпрецедентне та навмисне порушення повітряного простору держав-членів ЄС дронами та літаками. росія підриває європейський та глобальний мир і безпеку.

Ці дії демонструють, що саме росія стоїть на заваді миру. Ніхто не прагне миру більше, ніж український народ. Разом ми закликаємо всіх світових партнерів використати свій вплив і максимально посилити тиск на Росію, щоб вона негайно припинила цю незаконну агресію і доклала зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру

- написано в документі.

"Залишаємося непохитними у підтримці України - у військовому, економічному, політичному та дипломатичному вимірах. Підтримуємо справедливий і тривалий мир, заснований на міжнародному праві та Статуті ООН. Наша підтримка України спрямована на втілення миру в дійсність", - йдеться в документі.

Ми повинні добиватись повного припинення вогню в Україні і справедливого миру - Гутерріш23.09.25, 16:03 • 2278 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
