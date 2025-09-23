Ми повинні добиватись повного припинення вогню в Україні і справедливого миру - Гутерріш
Київ • УНН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час відкриття 80 сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що високо оцінює недавні дипломатичні зусилля США й інших країн щодо завершення війни в Україні, зазначивши, що необхідно добиватись повного припинення вогню і справедливого миру відповідно до статуту ООН, передає УНН.
Україна. Безперервне насильство досі забирає життя мирних жителів. Я високо оцінюю недавні дипломатичні зусилля США і інших країн. Ми повинні добиватись повного припинення вогню і справедливого миру відповідно до статуту ООН і міжнародного права
Доповнення
У Нью-Йорку розпочалися загальні дебати у рамках Генеральної Асамблеї ООН. Гутерріш виступав першим.
Нагадаємо
У Нью-Йорку стартує 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, на яку збереться близько ста президентів та понад 40 прем’єр-міністрів з усього світу. Ця сесія стане ключовою платформою для обговорення глобальних викликів та зміцнення міжнародного співробітництва.