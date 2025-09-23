Ми повинні добиватись повного припинення вогню в Україні і справедливого миру - Гутерріш

$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 1940 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 11368 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 10920 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 34860 перегляди
23 вересня, 05:00 • 34860 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 00:52 • 31554 перегляди
23 вересня, 00:52 • 31554 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 32541 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45 • 47251 перегляди
22 вересня, 17:45 • 47251 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 48046 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53 • 44237 перегляди
22 вересня, 11:53 • 44237 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69315 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 11357 перегляди
Ексклюзив
12:09 • 11357 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 12567 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 26076 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 29630 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 34852 перегляди
Ми повинні добиватись повного припинення вогню в Україні і справедливого миру - Гутерріш

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш високо оцінив дипломатичні зусилля США та інших країн щодо завершення війни в Україні. Він наголосив на необхідності повного припинення вогню та справедливого миру відповідно до статуту ООН.

Ми повинні добиватись повного припинення вогню в Україні і справедливого миру - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час відкриття 80 сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що високо оцінює недавні дипломатичні зусилля США й інших країн щодо завершення війни в Україні, зазначивши, що необхідно добиватись повного припинення вогню і справедливого миру відповідно до статуту ООН, передає УНН.

Україна. Безперервне насильство досі забирає життя мирних жителів. Я високо оцінюю недавні дипломатичні зусилля США і інших країн. Ми повинні добиватись повного припинення вогню і справедливого миру відповідно до статуту ООН і міжнародного права 

- сказав Гутерріш.

Доповнення

У Нью-Йорку розпочалися загальні дебати у рамках Генеральної Асамблеї ООН. Гутерріш виступав першим.

Нагадаємо

У Нью-Йорку стартує 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, на яку збереться близько ста президентів та понад 40 прем’єр-міністрів з усього світу. Ця сесія стане ключовою платформою для обговорення глобальних викликів та зміцнення міжнародного співробітництва.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Україна