Мы должны добиваться полного прекращения огня в Украине и справедливого мира - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время открытия 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что высоко оценивает недавние дипломатические усилия США и других стран по завершению войны в Украине, отметив, что необходимо добиваться полного прекращения огня и справедливого мира в соответствии с уставом ООН, передает УНН.

Украина. Непрерывное насилие до сих пор уносит жизни мирных жителей. Я высоко оцениваю недавние дипломатические усилия США и других стран. Мы должны добиваться полного прекращения огня и справедливого мира в соответствии с уставом ООН и международным правом