Мы должны добиваться полного прекращения огня в Украине и справедливого мира - Гутерриш

Эксклюзив
13:28
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 29495 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 25941 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico09:15 • 11416 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03 • 15290 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 12458 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 12700 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 26243 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 29788 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 35017 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Метте Фредериксен
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Эстония
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 3760 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 71619 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 34099 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 49642 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 101127 просмотра
Мы должны добиваться полного прекращения огня в Украине и справедливого мира - Гутерриш

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил дипломатические усилия США и других стран по завершению войны в Украине. Он подчеркнул необходимость полного прекращения огня и справедливого мира в соответствии с уставом ООН.

Мы должны добиваться полного прекращения огня в Украине и справедливого мира - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время открытия 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что высоко оценивает недавние дипломатические усилия США и других стран по завершению войны в Украине, отметив, что необходимо добиваться полного прекращения огня и справедливого мира в соответствии с уставом ООН, передает УНН.

Украина. Непрерывное насилие до сих пор уносит жизни мирных жителей. Я высоко оцениваю недавние дипломатические усилия США и других стран. Мы должны добиваться полного прекращения огня и справедливого мира в соответствии с уставом ООН и международным правом 

- сказал Гутерриш.

Дополнение

В Нью-Йорке начались общие дебаты в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Гутерриш выступал первым.

Напомним

В Нью-Йорке стартует 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую соберутся около ста президентов и более 40 премьер-министров со всего мира. Эта сессия станет ключевой платформой для обсуждения глобальных вызовов и укрепления международного сотрудничества.

Павел Башинский

Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Украина