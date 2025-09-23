Мы должны добиваться полного прекращения огня в Украине и справедливого мира - Гутерриш
Киев • УНН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил дипломатические усилия США и других стран по завершению войны в Украине. Он подчеркнул необходимость полного прекращения огня и справедливого мира в соответствии с уставом ООН.
Украина. Непрерывное насилие до сих пор уносит жизни мирных жителей. Я высоко оцениваю недавние дипломатические усилия США и других стран. Мы должны добиваться полного прекращения огня и справедливого мира в соответствии с уставом ООН и международным правом
Дополнение
В Нью-Йорке начались общие дебаты в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Гутерриш выступал первым.
Напомним
В Нью-Йорке стартует 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую соберутся около ста президентов и более 40 премьер-министров со всего мира. Эта сессия станет ключевой платформой для обсуждения глобальных вызовов и укрепления международного сотрудничества.